زلاتكو يتلقى عرضاً مغرياً لتدريب «الأبيض»

تلقى مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، عرضاً وصفته تقارير صحافية كرواتية بـ«الاستثنائي»، في وقت تتزايد فيه علامات الاستفهام حول مستقبله مع المنتخب الكرواتي بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخلال المؤتمر الخاص بإعلان قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال ، تجنّب داليتش مجدداً الإجابة بشكل مباشر عن مستقبله، مفضلاً تأجيل الحسم إلى ما بعد البطولة، رغم تصاعد التكهنات داخل الأوساط الكروية الكرواتية.



وبحسب صحيفة «يوتارني ليست» الكرواتية، وهي واحدة من أبرز الصحف اليومية في كرواتيا، فإن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دخل بقوة على خط المفاوضات مع داليتش، بعد ارتباط اسمه سابقاً بعروض من قطر والمملكة العربية السعودية.



وقالت الصحيفة إن الاتحاد الإماراتي قدّم عرضاً رسمياً مغرياً للمدرب الكرواتي، تصل قيمته إلى خمسة ملايين يورو سنوياً، في محاولة لإقناعه بتولي تدريب «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد هذا العرض من أقوى العروض التي تلقاها داليتش منذ توليه تدريب المنتخب الكرواتي، خصوصاً أنه يملك تجربة ناجحة سابقة في منطقة الخليج، خاصة مع نادي العين، حيث صنع اسمه التدريبي قبل تحقيق إنجازاته العالمية مع كرواتيا.



وأضافت الصحيفة: «تعيد هذه الأجواء إلى الأذهان ما حدث قبل بطولة كأس أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، عندما أعلن المدرب السابق سلافن بيليتش مبكراً رحيله عن المنتخب الكرواتي وانتقاله إلى نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، وهو القرار الذي أثار آنذاك جدلاً واسعاً حول تأثيره على تركيز المنتخب».



لكن وضع زلاتكو داليتش يبدو مختلفاً تماماً، نظراً إلى المكانة التاريخية التي اكتسبها بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع منتخب كرواتيا، وعلى رأسها بلوغ نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الثالث في مونديال 2022.

ويقود منتخب الإمارات حالياً المدرب الروماني كوزمين أولاريو، الذي تولى المهمة في أبريل 2025، وحقق حتى الآن أربعة انتصارات مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم خلال 13 مباراة.



داليتش يؤجل القرار... بانتظار المونديال

ووفقاً للتقرير، وضع داليتش العرض الإماراتي في حالة «انتظار»، مفضلاً التركيز الكامل على كأس العالم المقبلة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وترتبط خططه المستقبلية بشكل مباشر بما سيحققه المنتخب الكرواتي في البطولة، إضافة إلى قرارات عدد من قادة الجيل الحالي، وعلى رأسهم لوكا مودريتش، الذي لم يحسم بعد ما إذا كان المونديال المقبل سيكون آخر ظهور دولي له.



كما يرتبط الأمر أيضاً بمستقبل أسماء بارزة أخرى مثل إيفان بيريشيتش وأندريه كراماريتش، بينما يُنظر إلى ماتيو كوفاتشيتش بوصفه الوريث الطبيعي لدور مودريتش القيادي داخل المنتخب.

وذكرت الصحيفة أنه في حال قرر داليتش الرحيل بعد ثماني سنوات ناجحة مع المنتخب الكرواتي، تشير المعطيات إلى أن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يملك خطة جاهزة لخلافته. ورغم تصاعد أسهم إيفيتسا أوليتش، مدرب منتخب تحت 21 عاماً، فإن سلافن بيليتش يبقى الاسم الأبرز والأقرب لتولي المهمة، بحسب مصادر عديدة داخل كرة القدم الكرواتية.

وتأمل الجماهير الكرواتية أن يتأخر الحسم النهائي لمستقبل داليتش حتى منتصف يوليو المقبل، وهو ما يعني عملياً نجاح المنتخب في بلوغ الأدوار النهائية من كأس العالم.