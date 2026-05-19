الانضباط تغرم الوحدة وعجمان مالياً

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإماراتي، تغريم نادي عجمان 15 ألف درهم، بعد حصول لاعبي الفريق على ست بطاقات خلال مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين تحت 23 عاماً.



وفي دوري أدنوك للمحترفين، وفرضت اللجنة عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بحق لاعب الوحدة، فافور أنيكا أوجبو، إلى جانب تغريمه 50 ألف درهم، إثر اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.



كما وجهت اللجنة عقوبة لفت نظر إلى نادي الوحدة، مع تغريمه 10 آلاف درهم، بسبب الانسحاب المؤقت للاعبيه من أرضية الملعب قبل استئناف المباراة مجدداً، خلال مواجهته أمام الظفرة، ضمن الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.



وفي منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي الحمرية، مع تغريمه 7276.50 درهماً تمثل رسوم الفحص، بسبب مخالفة قرار لجنة الطب الرياضي وعدم تحديث البيانات المكانية الخاصة بالنادي.



وشملت العقوبات أيضاً نادي الاتفاق، حيث تقرر توجيه عقوبة الإنذار وتغريمه المبلغ ذاته، لعدم الالتزام بتحديث البيانات المكانية، بالمخالفة لقرارات لجنة الطب الرياضي.