الإمارات في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع قطر والبحرين واليمن



أوقعت قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي سحبت مساء اليوم في جدة، منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من السعودية والعراق وعمان والكويت.



وتشارك في البطولة المقررة في مدينة جدة خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين، ثمانية منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، تلعب فيما بينها دورياً من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.



تم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من شهر أبريل الماضي، حيث ضم المستوى الأول المنتخب القطري صاحب المركز «55 عالمياً»، والمنتخب العراقي «57 عالمياً»، في حين ضم المستوى الثاني المنتخب السعودي «61 عالمياً» ومنتخب الإمارات «68 عالمياً»، فيما ضم المستوى الثالث كلاً من المنتخب العماني «79 عالمياً» ومنتخب البحرين «91 عالمياً»، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي «134 عالمياً» والمنتخب اليمني «149 عالمياً».



وتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في المستوى نفسه لن يلتقيا في الدور الأول.



وكان منتخب البحرين توج بلقب «خليجي 26»، بعد فوزه على عُمان 2 ـ 1 في النهائي، الذي أقيم في 4 يناير 2025 بالكويت، وسبق أن فاز الأبيض بلقب البطولة مرتين في تاريخه خلال النسخة الـ18 التي أقيمت في أبوظبي عام 2007، والنسخة الـ21 في البحرين 2013.