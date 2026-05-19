شباب الأهلي يعزز موقع الإمارات في المربع الذهبي لتصنيف الأندية الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أحدث تصنيف لمسابقات الأندية الآسيوية للرجال، عقب ختام موسم 2025-2026، حيث حلت أندية الإمارات في المركز الرابع برصيد 79.470 نقطة، بعد الأداء المميز الذي قدمه شباب الأهلي بوصوله إلى الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

كما ودع الوحدة البطولة نفسها من دور الـ16، فيما غادر الوصل منافسات دوري أبطال آسيا 2 من الدور ربع النهائي.

وواصلت أندية السعودية تصدرها للتصنيف برصيد 132.545 نقطة، بينما جاءت اليابان في المركز الثاني بـ120.410 نقطة، وكوريا الجنوبية ثالثة بـ87.334 نقطة.

وجاء حفاظ السعودية على الصدارة مدفوعًا بنجاح الأهلي في الاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة الشهر الماضي، بينما أنهى النصر المنافسات وصيفًا في دوري أبطال آسيا 2.

واحتلت اليابان المركز الثاني بفضل الأداء الذي قدمه نادي ماتشيدا زيلفيا، والذي ضمن الظهور السابع لنادٍ ياباني في نهائي أبرز بطولات الأندية الآسيوية.

كما تعزز رصيد اليابان بعد تتويج غامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا 2، إثر فوزه على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بنتيجة 1-0.

وضمنت كوريا الجنوبية المركز الثالث في تصنيف موسم 2025-2026، بعدما بلغ كل من غانغوون وسيؤول دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما أسهم بوهانغ ستيلرز أيضًا في تعزيز رصيد كوريا الجنوبية ببلوغه الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2.

واستفادت كوريا الجنوبية كذلك من حصول بوهانغ ستيلرز على مركز الوصيف عام 2021، إلى جانب بلوغ غوانغجو الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة في العام الماضي.

وفي المقابل، سجلت إندونيسيا أكبر قفزة في التصنيف بعدما تقدمت خمسة مراكز من المرتبة 25 إلى 20، بفضل بلوغ بيرسيب باندونغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2، قبل خروجه أمام راتشابوري التايلاندي، إضافة إلى وصول ديوا يونايتد إلى ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي.

ومن بين الدول التي حققت تقدمًا أيضًا كمبوديا، بعدما بلغ كل من فنوم بينه كراون وبرياه خان ريتش سفاي رينغ الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي، حيث تواجه الفريقان معًا، ونجح الأخير في حسم المواجهة قبل خسارته أمام الكويت الكويتي في النهائي.

وفي توزيع المقاعد لموسم 2027-2028 من مسابقات الأندية الآسيوية، واصلت السعودية تصدرها لمنطقة الغرب بستة مقاعد، تتضمن ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعدين غير مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2.

وجاءت الإمارات في المركز التالي بخمسة مقاعد، تشمل ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعدًا غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2، بينما حصلت إيران على أربعة مقاعد.

وفي منطقة الشرق، تصدرت اليابان بستة مقاعد، تليها كوريا الجنوبية بخمسة مقاعد، فيما حصلت تايلاند على أربعة مقاعد.

كما حصلت الصين وأستراليا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، بينما ضمنت ماليزيا وسنغافورة وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا وهونغ كونغ الصين والفلبين مقعدين لكل اتحاد ضمن مسابقات الأندية الآسيوية.