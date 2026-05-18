الوصل يودع إيريك أبيدال بعد موسم واحد

ودع نادي الوصل الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي، بعد قرار الإدارة عدم تجديد التعاقد معه، والاكتفاء بفترة عمله السابقة التي بدأت في مارس من العام الماضي، منحه خلالها النادي صلاحيات واسعة، على أمل أن يسهم في دعم المشروع الفني والاستفادة من خبراته الكبيرة، وفيما يبدو أن الإدارة رأت أن التجربة لم تحقق الإضافة المطلوبة بالشكل الذي يتناسب مع طموحات النادي، لتقرر إنهاء العلاقة بين الطرفين وعدم التمديد له.



ويأتي رحيل أبيدال ضمن ترتيبات جديدة يعمل عليها «الإمبراطور» استعداداً للموسم المقبل، حيث يتجه النادي لإجراء عدة تعديلات على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، تشمل مراجعة عدد من الملفات المهمة، بهدف إعادة ترتيب الصفوف وتجهيز الفريق بصورة أفضل للمنافسة بقوة في البطولات المختلفة، وتحقيق نتائج أقوى من أجل عودة الفريق الأول وفرق النادي إلى منصات التتويج.