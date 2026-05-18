البطائح لم يحصل عن الترخيص الآسيوي

لم يحصل نادي البطائح على الترخيص الآسيوي لموسم 2026-2027، بعدما قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية في رابطة المحترفين الإماراتية، منح الترخيص لـ13 شركة كرة قدم فقط، عقب اجتيازها جميع المعايير المطلوبة والاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل نادٍ.



ويأتي غياب البطائح عن قائمة الأندية الحاصلة على الترخيص، بعد أيام من هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2025-2026، ليودع دوري أدنوك للمحترفين عقب 4 مواسم قضاها بين الكبار.



وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري للجنة التراخيص، حيث ضمت قائمة الأندية الحاصلة على الترخيص الآسيوي شركات كرة القدم في أندية شباب الأهلي، الوحدة، العين، عجمان، النصر، كلباء، الوصل، الشارقة، بني ياس، خورفكان، الجزيرة، دبا، والظفرة.



وتعد لجنة التراخيص الابتدائية لجنة مستقلة تعمل بعيداً عن أي جهة رياضية في الدولة، بما يضمن تطبيق معايير الشفافية والحوكمة في إجراءات منح التراخيص للأندية.