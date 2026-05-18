يوكانوفيتش في حوار الوداع: النصر غير جاهز للمنافسة على الدوري.. ولا مجال للمعجزات (فيديو)

أكد سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب نادي النصر، أن «العميد» لا يزال بعيدًا عن الجاهزية الكاملة للمنافسة على لقب الدوري، مشددًا على أن بناء فريق قادر على التتويج يحتاج إلى «العمل والصبر والثقة بالمشروع»، وليس إلى «المعجزات».

وقال المدرب الصربي لـ«البيان»، في حوار الوداع عقب نهاية الموسم: «في هذه المدينة (دبي)، التي حظيت فيها بفرصة العمل والعيش خلال العام الأخير، مررنا بفترات صعود وهبوط طوال الموسم، تمامًا كما حدث خلال مباراة عجمان، حيث كان هناك اختلاف كبير بين الشوط الأول والشوط الثاني».

وأضاف: «أنهينا الموسم بعدد النقاط نفسه الذي حققه الفريق في الموسم الماضي، لكن من جهة أخرى سجلنا عددًا أقل من الهزائم مقارنة بالسنوات الـ14 الأخيرة، وهذا يعد خبرًا إيجابيًا للفريق».

وتابع: «في النهاية، نأمل أن يتمكن النادي من اتخاذ خطوات مهمة نحو التطور، وأن يصبح أكثر نجاحًا وأكثر قدرة على المنافسة خلال الموسم المقبل».

وتعادل النصر في الجولة الأخيرة مع عجمان بهدفين لمثلهما، وبنهايتها ودع يوكانوفيتش لاعبيه، بعدما تم الاتفاق بينه وبين إدارة النصر على عدم تجديد التجربة في الموسم المقبل.

وقاد المدرب الصربي «العميد» في 33 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 12 انتصارًا و12 تعادلًا، مقابل 9 هزائم.

وعن أبرز لحظاته خلال الموسم، قال يوكانوفيتش: «أنا أستمتع يوميًا بتواجدي في هذه المدينة. أعلم جيدًا طبيعة كرة القدم، فقد قدت أكثر من 500 مباراة وأشرفت على أكثر من 7000 حصة تدريبية. عندما لا تسير النتائج في الاتجاه الصحيح، فمن الطبيعي ألا يكون الناس راضين، سواء داخل النادي أو في المدرجات».

وأضاف: «لكنني أؤمن بالعمل وبالعملية التدريجية، ولا أؤمن بالمعجزات أو بإصلاح كل شيء خلال شهرين فقط. بصراحة، أنا مستمتع بتجربتي هنا».

وأوضح المدرب الصربي أن الفريق افتقد للاستمرارية هذا الموسم، قائلًا: «حققنا بعض الانتصارات المهمة، لكننا أيضًا خسرنا نقاطًا أمام فرق كانت في مستويات أقل، ولم ننجح في الفوز على أرضنا أمام دبا وخورفكان. أضعنا نقاطًا كانت كفيلة بجعلنا أكثر قدرة على المنافسة من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا».

وشدد قائلًا: «في الوقت الحالي، لا أعتقد أننا جاهزون للمنافسة على اللقب».

وحول ما إذا كان يشعر بالندم على بعض الأمور خلال الموسم، أجاب: «لا، هذه هي كرة القدم. أحيانًا تفوز في مباريات لا تستحق الفوز فيها، وأحيانًا لا تفوز رغم أنك تستحق. هذا جزء من اللعبة».

وأردف: «أكرر دائمًا أنني أؤمن بالعمل، بالعمل، بالعمل. لا أؤمن بالمعجزات أو بالأمور الغريبة. خبرتي الطويلة في الملاعب، سواء كمدرب أو كلاعب سابق، تجعلني مقتنعًا بأن النجاح يأتي عبر الوقت والعمل المتواصل».

ووجه يوكانوفيتش الشكر إلى لاعبيه، قائلًا: «أشكر اللاعبين على الجهد الذي قدموه، لكن الجميع ينتظر المزيد، سواء من حيث الإضافات الجديدة أو رفع مستوى التنافسية في المستقبل».

وعند سؤاله عن غياب النصر عن التتويج بلقب الدوري منذ عقود، وما الذي يحتاجه للعودة إلى المنافسة، أجاب: «العملية تبدأ بالثقة والعمل. بصراحة، لا أعتقد أن النصر سيكون بطلًا بسهولة في الموسم المقبل. الأمر لا يتعلق بشهر واحد أو بفترة انتقالات واحدة، بل بعمل طويل وشاق، ويجب أن يكون الجميع مستعدًا لذلك».

وختم المدرب الصربي تصريحاته قائلًا: «لا أعتقد أن المعجزات موجودة في كرة القدم. الجميع يعرف قيمة العمل، وقيمة الصبر، وأهمية المشروع طويل المدى، وهذا هو الطريق الوحيد للنجاح».