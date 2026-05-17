النصر يجري تغييرات فنية وإدارية واسعة

تتجه شركة النصر لكرة القدم إلى تنفيذ تغييرات فنية وإدارية واسعة على مستوى الفريق الأول وفريق تحت 23 عاماً وأكاديمية الكرة. تشمل التغييرات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش وطاقمه المعاون، كما تمتد إلى فريق تحت 23 عاماً بقيادة المدرب رائد البلوشي، إضافة إلى إداري الفريق.



وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل أيضاً الجهاز الإداري للفريق الأول، الذي يقوده حالياً اللاعب السابق علي عباس منذ ديسمبر 2022. ولم يصدر عن النادي أي تعليق رسمي بشأن طبيعة هذه التغييرات أو موعد الإعلان عنها، في وقت تأتي فيه الخطوة ضمن مراجعة شاملة لملفات كرة القدم استعداداً للموسم الجديد.