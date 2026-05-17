منتخب الإمارات على رأس المجموعة الثانية.. سحب قرعة «خليجي 27» الثلاثاء



تُسحب بعد غد الثلاثاء، قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين. وستجري مراسم القرعة في ميدان الثقافة -مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.



وأعلنت كافة الاتحادات تأكيدها المشاركة والحضور في حفل القرعة، بجانب حضور بعض مديري ومدربي المنتخبات. وتعد «خليجي 27» التي ستستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، وإستاد الأمير عبد الله الفيصل. هي البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، وسلطنة عمان، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن.



ووفقاً للائحة التنظيمية للبطولة سيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في الأول من شهر أبريل الماضي، حيث يضم المستوى الأول المنتخب القطري صاحب المركز «55 عالمياً»، والمنتخب العراقي «57 عالمياً»، في حين يضم المستوى الثاني المنتخب السعودي «61 عالمياً» ومنتخب الإمارات «68 عالمياً»، فيما يضم المستوى الثالث كلاً من المنتخب العماني «79 عالمياً» ومنتخب البحرين «91 عالمياً»، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي «134 عالمياً» والمنتخب اليمني «149 عالمياً».



وبحسب آلية القرعة سيتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في نفس المستوى لن يلتقيا في الدور الأول.

وسيكون المنتخب السعودي المضيف على رأس المجموعة الأولى حيث سيخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون المنتخب الموازي له في التصنيف الإمارات على رأس المجموعة الثانية.



وحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دورياً من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.



وفي سياق متصل، ستقام على هامش القرعة اجتماعات لجان الاتحاد الخليجي وهي لجنة المسابقات و لجنة الحكام واللجنة الإعلامية، وذلك من أجل بحث العديد من الموضوعات وبرامج العمل خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاقة البطولة.



وتحظى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالكثير من الاهتمام والخصوصية لدى الجماهير الخليجية منذ انطلاقتها قبل ما يقارب الـ56 عاماً، وتحديداً عام 1970 عندما استضافت البحرين النسخة الأولى، حيث تعكس هذه البطولة قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون، في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي.