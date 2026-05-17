بين وهج المكاسب ومقصلة التحديات.. قراءة تحليلية في أغلى الكؤوس

يترقب الشارع الرياضي بشغف كبير الملحمة الكروية النارية التي تجمع العين بغريمه الجزيرة في الثاني والعشرين من مايو الجاري، في نهائي النسخة 49 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فبينما يسعى الزعيم في ظهوره الخامس عشر لحصد لقبه الثامن، يطمح فخر أبوظبي في الظهور الخامس بالنهائي لتتويج رابع من بوابة العين.



وتعد بطولة كأس رئيس الدولة المسابقة الكروية الأعرق والأكثر قيمة معنوية ومادية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاقها عام 1974، وتستمد البطولة أهميتها القصوى من الاسم الغالي الذي تحمله، ما يجعلها هدفاً استراتيجياً ومطلباً وطنياً لكل نادٍ ولاعب إماراتي، وهي تجمع بين أندية محترفي دوري أدنوك وأندية الدرجة الأولى، ما يمنحها طابعاً شمولياً يربط أطراف اللعبة في الدولة تحت مظلة تنافسية واحدة تعزز الروابط المجتمعية والرياضية، وتجسد تحليلاً لأهمية المسابقة ومكاسبها، إلى جانب أبرز الإيجابيات والتحديات المؤثرة في الأندية واللاعبين.



مكاسب مالية وتسويقية

في الوقت الذي يظل فيه الفوز بهذا اللقب الغالي والمعنوي هو الطموح الأسمى والأكبر الذي يراود كل لاعب، وإداري، ومشجع، بالنظر إلى رمزية البطولة ومكانتها التاريخية الرفيعة، إلا أن المكتسبات لا تتوقف عند المجد الرياضي، فالجوائز المالية الضخمة المخصصة للنهائي تشكل دفعة اقتصادية قوية وداعمة لميزانيات الأندية، علاوة على ذلك يسهم الحضور الجماهيري الحاشد والزخم الإعلامي غير المسبوق في قفزة نوعية للقيمة السوقية للأندية، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والشركات الراعية.



مكاسب فنية ومهنية

يضمن بطل الكأس بطاقة التأهل المباشرة لتمثيل دولة الإمارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو أكبر حافز قاري للأندية، كما أنها بوابة للمنتخبات الوطنية، إذ تتيح البطولة للاعبين المواطنين، خاصة من أندية الدرجة الأولى، فرصة ذهبية للظهور أمام مدربي المنتخبات الوطنية بفضل تسليط الضوء على مبارياتها، فضلاً عن أنها فرصة للاعبين لكتابة تاريخ وإضافة إنجاز لسجلاتهم الشخصية، إذ يمنحهم الفوز باللقب شرف صعود منصة التتويج التاريخية ونيل ميدالية تحمل قيمة معنوية لا تقدر بثمن طوال مسيرتهم الاحترافية.



ويعتبر نظام خروج المغلوب من إيجابيات البطولة الغالية، إذ إنه يذيب الفوارق الفنية الكبيرة، ويتيح ذلك لأندية الظل والدرجة الأولى فرصة مقارعة كبار المحترفين وتحقيق مفاجآت مدوية، ويضاف إلى ذلك الزخم الإعلامي والجماهيري الذي تحظى به المسابقة الغالية، كونها تجد متابعة استثنائية، وتتصدر منصات التواصل الاجتماعي محققة ملايين المشاهدات والتفاعلات التي تنعش الشغف الرياضي في الدولة، كما تعتبر فرصة لتطوير الكوادر الإدارية والتنظيمية، إذ يمثل تنظيم نهائي الكأس كرنفالاً سنوياً وطنياً يرفع من كفاءة اتحاد كرة القدم والجهات المنظمة في إخراج الفعاليات بأعلى معايير الجودة العالمية.



تحديات

بالمقابل، ومثلما تحفل البطولة الغالية بالإيجابيات، فإنها تواجه تحديات، إذ إن إدراج مباريات الكأس وسط الموسم يؤدي إلى تكدس جدول المسابقات للأندية المشاركة في الدوري والبطولات الخارجية، ما يعرّض اللاعبين للإرهاق والإصابات العضلية، كما أن نظام خروج المغلوب قد يظلم فرقاً قوية قدمت مستويات فنية ممتازة على مدار الموسم بسبب خسارة مباراة واحدة نتيجة جزئية بسيطة أو ركلة ترجيح، فضلاً عن اتساع الفجوة التي تتكشف أحياناً رغم إثارة المفاجآت، إذ إن بعض مواجهات الأدوار الأولى بين أندية المحترفين والهواة تنتهي بنتائج ثقيلة تعكس الفوارق الشاسعة في الإمكانات المادية، فضلاً عن اتساع الفجوة بين أندية المحترفين والهواة التي تكشفها المسابقة، فرغم إثارة المفاجآت، إلا أن بعض مواجهات الأدوار الأولى تنتهي بنتائج ثقيلة تعكس الفوارق الشاسعة في الإمكانات المادية واللاعبين الأجانب.