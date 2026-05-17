تتويج نادي الوحدة بلقب مسابقة دوري تحت 12 سنة «أ»

تُوج فريق نادي الوحدة بطلاً لمسابقة دوري تحت 12 سنة «أ» بعد فوزه على فريق نادي بني ياس «5-2» في المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس على الملعب الفرعي «5» بأكاديمية نادي الوحدة في منطقة الشهامة، ضمن الجولة 28 للدوري.



سجل أهداف الوحدة، سعود عبدالرحمن، وأدريان أيدواردو «3 أهداف» وإيزاك إسحاق، فيما سجل هدفي بني ياس، فلاح السعدي، وبكر الكعكي.

وبعد نهاية المباراة، توج فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق الوحدة بالميداليات الذهبية ودرع مسابقة الدوري.