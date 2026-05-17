كون سانتوس: أعتذر لجماهير شباب الأهلي وأرشح البرازيل للفوز بالمونديال

أعرب كون سانتوس، لاعب شباب الأهلي، عن حزنه وعدم رضاه عما قدمه الفريق في الموسم المنتهي، بعد ابتعاد «الفرسان» عن منصات التتويج وخروجه دون أي لقب، في موسم كان ينتظر فيه تحقيق المزيد، وخاصة عقب التتويج بـ4 بطولات في الموسم الماضي.



وأكد كون أن الفريق بذل كل ما لديه من جهد للمنافسة على جميع البطولات، إلا أن ظروفاً وعوامل متعددة حالت دون تحقيق الطموحات المنتظرة، مقدماً اعتذاره نيابة عن نفسه وزملائه للجماهير بعدم حصد أي ألقاب في موسم 2025-2026.



وكشف اللاعب عن خططه لقضاء فترة الإجازة التي منحها النادي للاعبين عقب نهاية الموسم، مشيراً إلى أنه سيقضي معظم وقته في البرازيل، مع متابعة نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً أنه كان يتمنى رؤية المنتخب الإماراتي حاضراً في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأضاف إنه في حال تأهل المنتخب البرازيلي إلى الأدوار النهائية ومواصلة مشواره نحو اللقب، فقد يفكر في السفر خلف «سيليساو» لحضور المباريات الحاسمة، مؤكداً ثقته بقدرة البرازيل على المنافسة بقوة، إلى جانب منتخبات فرنسا والأرجنتين وإسبانيا.



ويذكر أن كون سانتوس كان قد انضم إلى صفوف شباب الأهلي للمرة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024، وخاض منذ ذلك الحين 36 مباراة بإجمالي 2658 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف، منها 4 أهداف في نسخة الدوري بالموسم المنتهي الذي ظهر فيها 1650 دقيقة موزعة على 22 مباراة.