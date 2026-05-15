السلامي يكشف تعاقد يزن النعيمات مع شباب الأهلي

كشف المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن اقتراب أحد أبرز نجوم «النشامى» من خوض تجربة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أكد تعاقد المهاجم يزن النعيمات مع شباب الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات السلامي خلال لقاء تلفزيوني، حيث أوضح أن اللاعب تحدث معه بشكل مباشر وأبلغه بإتمام اتفاقه مع النادي الإماراتي، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو مدة العقد، في صفقة يتوقع أن تكون واحدة من أبرز انتقالات اللاعبين العرب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي انتقال النعيمات بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص منتخب الأردن خلال الفترة الأخيرة، خاصة في بطولة كأس آسيا 2023، بعدما سجل أهدافًا حاسمة ولفت أنظار العديد من الأندية الخليجية والآسيوية، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر 2025.

ويُعد النعيمات أحد أبرز المهاجمين العرب في السنوات الأخيرة، بفضل سرعته الكبيرة وتحركاته الذكية وقدرته على اللعب كمهاجم صريح أو جناح متقدم، إلى جانب شخصيته القتالية داخل الملعب، وهو ما جعله هدفًا دائمًا للأندية الباحثة عن مهاجم يمتلك الحسم والضغط العالي.

وتأتي الصفقة المحتملة ضمن خطة شباب الأهلي لإعادة بناء الفريق بعد موسم شهد تراجعًا في النتائج مقارنة بالموسم الماضي، الذي حقق خلاله «الفرسان» رباعية تاريخية.

وينتظر أن يشكل النعيمات إضافة قوية للمنظومة الهجومية إلى جانب مجموعة من الأسماء المميزة التي يمتلكها شباب الأهلي، كما قد يمنحه انتقال نجم «النشامى» إلى الدوري الإماراتي منصة أكبر للتألق قاريًا خلال الموسم المقبل.