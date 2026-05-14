شمبيه يستمر في الدفاع عن ألوان «العميد» حتى 2028

جدد النصر عقد حارس مرماه أحمد شمبيه لموسمين جديدين، ليستمر في الدفاع عن ألوان «العميد» حتى يونيو 2028.

ويُعد شمبيه (32 عامًا) أقدم لاعبي النصر، بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول خلال موسم 2011-2012 بقرار من المدرب الإيطالي والتر زينغا، ليواصل منذ ذلك الحين مشواره مع الفريق على مدار 15 موسمًا متتاليًا.

ولعب شمبيه دورًا بارزًا في عودة النصر إلى منصات التتويج خلال السنوات الأخيرة، إذ ساهم في إحراز لقب بطولة الأندية الخليجية عام 2014، وكأس رئيس الدولة عام 2015، إضافة إلى كأس الخليج العربي عامي 2015 و2020.

كما قاد الفريق إلى بلوغ أربع نهائيات في مسابقة كأس رئيس الدولة أعوام 2015 و2017 و2021 و2024.

وخاض شمبيه 244 مباراة في دوري المحترفين، إلى جانب 23 مباراة في كأس رابطة المحترفين، و17 مواجهة في دوري أبطال آسيا، و13 مباراة في كأس رئيس الدولة، فضلًا عن مشاركات أخرى على الصعيد الخليجي.