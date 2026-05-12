رابطة المحترفين تحدد ليلة حسم الهبوط وتتويج العين بالدرع

حددت رابطة المحترفين الإماراتية يومي الجمعة والسبت المقبلين موعداً لإقامة الجولة الـ26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تحمل معها الفصل الأخير من سباق البقاء والهروب من الهبوط، إلى جانب حسم بطاقتي المركزين الرابع والخامس المؤهلتين للمشاركات الآسيوية.



وتتجه الأنظار إلى ليلة الحسم السبت المقبل، حيث تخوض أندية دبا والبطائح والظفرة معركة البقاء الأخيرة، إذ سينجو فريق واحد فقط، بينما يرافق الآخران رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



كما تشهد الجولة صراعاً مشتعلاً بين الجزيرة والوحدة على المركزين الرابع والخامس، في سباق التأهل إلى البطولات الآسيوية الموسم المقبل.

وتنطلق مباريات الجولة في السادسة و10 دقائق مساء الجمعة، حين يستضيف عجمان نظيره النصر على استاد راشد بن سعيد، بالتزامن مع مواجهة الشارقة وضيفه خورفكان، ويختتم اليوم الأول عند الثامنة و45 دقيقة مساءً، بمواجهة الوصل وكلباء على استاد زعبيل.



وتقام مباريات اليوم الختامي مساء السبت في توقيت موحد عند السابعة والنصف مساءً، حيث يستضيف شباب الأهلي فريق البطائح على استاد راشد، بينما يلتقي الظفرة مع الوحدة على استاد حمدان بن زايد.



وفي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستقبل البطل العين ضيفه دبا، في ليلة التتويج الرسمي بدرع الدوري على استاد هزاع بن زايد، فيما يواجه الجزيرة نظيره بني ياس على استاد محمد بن زايد.