المنصوري والمقبالي يضيئان قائمة مواهب نجوم نخبة آسيا



اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثنائي شباب الأهلي، محمد جمعة المنصوري وحمد المقبالي، ضمن قائمة أبرز المواهب الصاعدة في القارة، لطرح أسمائهم أمام الجماهير في عملية تصويت لاختيار أفضل موهبة شابة في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في خطوة تعكس تسليط الضوء على الجيل الجديد القادر على صناعة الفارق على أكبر المسارح الكروية.



وأوضح الاتحاد القاري أن اختيار محمد جمعة المنصوري جاء تقديراً لقدرته على الظهور بثبات رغم صغر سنه «19 عاماً»، حيث شارك في ست مباريات ونجح في صناعة الفارق في محطتين متتاليتين، بعد تسجيله أمام حامل اللقب الأهلي السعودي وصناعته لهدف في مواجهة تراكتور، مؤكداً حضوره في لحظات الحسم.



كما ضمت القائمة حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، الذي بات الخيار الأول في مركزه رغم صغر سنه، بعدما قدم مستويات لافتة ساهمت في وصول فريقه إلى المراحل المتقدمة، حيث حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من أصل 11، ليؤكد ثباته كأحد أبرز الحراس الواعدين في القارة.



وشهدت القائمة أيضاً حضور مجموعة من المواهب الآسيوية البارزة، من بينهم محمد عبد الرحمن من الأهلي السعودي، الذي يتميز بقدرات هجومية على الجهة اليمنى، وزميله صالح أبو الشامات الذي برز بمهاراته العالية وثقته الكبيرة داخل منطقة الضغط، إضافة إلى عارف أيمن من جوهور دار التعظيم، الذي قدم موسماً مميزاً قبل أن تنهي الإصابة مشاركته.



كما ضمت القائمة سردور بيك بهروموف من ناساف، الذي خطف الأنظار بثقة لافتة رغم صغر سنه، وماكس كابوتو من ملبورن سيتي بقدراته التهديفية والهوائية، وزميله ماركوس يونس الذي اشتهر بحسم اللحظات الصعبة، إلى جانب أيوب علوي من الغرافة بمرونته الدفاعية، وسوفانات مويانتا من بوريرام يونايتد بفعاليته الهجومية في المباريات الحاسمة.



وتعكس هذه القائمة توجه الاتحاد الآسيوي نحو تسليط الضوء على المواهب الشابة التي بدأت تفرض نفسها بقوة في البطولات القارية، وسط توقعات بأن يشهد التصويت منافسة قوية بين أبرز نجوم المستقبل في القارة الصفراء.