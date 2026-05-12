المنذري: ما زلت منزعجًا من هدف الوصل.. ولابا كودجو أخطر مهاجم في الدوري (فيديو)

أكد سلطان المنذري أن فريقه كلباء قدم مستويات جيدة خلال الموسم، رغم النتائج الأخيرة، مشيرًا إلى أن التغييرات التي طرأت على الفريق وكثرة الإصابات أثرت بشكل واضح على مسيرته، فيما اعترف بأن أحد أهداف الوصل لا يزال عالقًا في ذهنه ويتسبب له بالانزعاج حتى الآن.

وقال المنذري، في تصريحات لـ«البيان»: «نادي كلباء هذا الموسم تأثر بعدة عوامل، منها تغيير بعض المحترفين، إضافة إلى الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق، وأعتقد أن ذلك انعكس على النتائج الأخيرة».

وأضاف حارس مرمى كلباء: «الفريق كان يؤدي بشكل جيد داخل أرضية الملعب ويصل إلى مرمى المنافسين، لكن سوء الحظ وعدم التوفيق حرمانا من تسجيل الأهداف في كثير من المباريات».

وتحدث المنذري عن أهدافه خلال الموسم، مؤكدًا أن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كانت من أبرز طموحاته، حيث قال: «كان هدفي في الكأس أن أساعد الفريق على الوصول إلى مرحلة بعيدة، وأعتقد أن مباراتي العين كانتا من أبرز مبارياتي هذا الموسم».

وأشار إلى أنه قدم عددًا كبيرًا من التصديات خلال مواجهتي العين، مضيفًا: «أعتقد أنني قمت بحوالي 14 أو 15 تصديًا أمام العين في المباراتين، وكانت من المباريات التي أعتبرها مميزة بالنسبة لي».

وعن أبرز اللقطات التي يتذكرها هذا الموسم، أوضح المنذري أن الموسم شهد العديد من الهجمات القوية على مرماه، وقال: «كانت هناك تصديات جميلة كثيرة هذا الموسم، ومن الصعب أن أتذكر تصديًا واحدًا فقط، لأنني تعرضت لعدد كبير من الهجمات وخرجت بعدة لقطات مميزة».

وعند سؤاله عن أكثر مهاجم أزعجه في الدوري، اختار المنذري مهاجم العين لابا كودجو، مؤكدًا أنه يمثل خطورة دائمة حتى عندما لا يسجل، وقال: «بالنسبة لي، دائمًا أرى أن أفضل مهاجم هو لابا كودجو، فتحركاته مزعجة جدًا، وحتى عندما لا يسجل يكون وجوده في الملعب خطيرًا عليك كحارس مرمى».

وفي حديثه عن أكثر هدف أثار انزعاجه هذا الموسم، كشف المنذري أن هدفًا سجله الوصل لا يزال عالقًا في ذاكرته، موضحًا: «لا أعتقد أن هناك هدفًا جميلًا سُجل عليّ هذا الموسم، معظم الأهداف كانت عادية، لكن الهدف الذي لا يزال يضايقني كان الهدف الأول للوصل في مباراة الدور الأول، وما زلت أتذكره كثيرًا لأنه كان من الأهداف التي شعرت أنه كان بالإمكان التعامل معها بشكل أفضل».