الوصل يثبت أقدامه في المركز الثالث بثنائية في مرمى الجزيرة

ثبّت الوصل أقدامه في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير على مضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1 في ختام الجولة 25 على استاد محمد بن زايد. وبهذه النتيجة، رفع الإمبراطور رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد فخر أبوظبي عند 41 نقطة في المركز الرابع.

في الشوط الأول تبادل الفريقان السيطرة والهجمات مع أفضلية نسبية للجزيرة الذي تقدم بهدف نظيف بعد تسديدة من متوسط الميدان نبيل فقير اصطدمت بالمدافع ادريلسون وولجت الشباك « ق 36»

وفي الشوط الثاني نشطت العاب الوصل من الناحية الهجومية وضغط بقوة لتثمر جهوده عن تسجيل هدف التعادل عن طريقة سياكا سيدييي «ق 64»، وهو الهدف الذي احتج عليه الجزراوية بحجة وجود مخالفة لكن الحكم وبعد مراجعة تقنية الفيديو اعلن اعتماده، وتابع الوصل أفضليته الهجومية واضاع أكثر من فرصة قبل أن يسجل البديل فابيو ليما, الهدف الثاني ليفوز الوصل بهدفين مقابل هدف، ويسجل حضورا في دوري أبطال اسيا للنخبة في حال فوز العين بكأس رئيس الدولة، أما في حال فوز الجزيرة فسيلعب الوصل في الملحق المؤهل لكأس النخبة.