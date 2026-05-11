الوحدة يُتوج بدرع دوري تحت 13 سنة «أ»

تُوج فريق نادي الوحدة بدرع مسابقة دوري تحت 13 سنة «أ»، رغم خسارته أمام فريق بني ياس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي لأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة، ضمن منافسات الجولة 24 للمسابقة. وحسم نادي الوحدة لقب الدوري بعد وصول نقاطه إلى 54 نقطة، متوفقاً على أقرب منافسيه نادي العين وله 48 نقطة.



وبعد نهاية المباراة، قام فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتكريم لاعبي فريق الوحدة والجهاز الفني والإداري، وتسليمهم درع البطولة والميداليات الذهبية احتفالاً بتتويجهم بالدوري.