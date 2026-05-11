تتويج الشارقة ببطولة دوري تحت 15 سنة «ج»

تُوج فريق نادي الشارقة بطلاً لمسابقة دوري تحت 15 سنة «ج»، بعد فوزه على فريق الحمرية بنتيجة «10-0»، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على الملعب الفرعي بنادي الشارقة، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة. سجل أهداف الشارقة، خالد أحمد، حمد أحمد، زايد سرور، محمد عمر «هدفين»، محمد حسن «هدفين»، مانع عبدالله «هدفين»، مايد سلطان.



حضر مراسم التتويج يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، حيث قام بتتويج الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وتسليمهم درع مسابقة الدوري تحت 15 سنة «ج».