العين يتوج بطلاً لدوري تحت 17 سنة «أ»

تُوج فريق نادي العين بلقب مسابقة دوري تحت 17 سنة «أ»، بعد نهاية مباراته أمام فريق الجزيرة التي أقيمت أمس على استاد طحنون بن محمد «2» وانتهت بهدفين لهدف لصالح الجزيرة.

ومع ختام مباريات الجولة 25 من الدوري، واصل العين تربعه على قمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، يليه شباب الأهلي وله 59 نقطة، والنصر 47 نقطة.

شهد المباراة عبدالمحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقام خلال مراسم التتويج بتسليم لاعبي فريق العين والجهاز الفني والإداري الميداليات الذهبية ودرع الدوري.