النصر يختتم مبارياته على أرضه بالفوز على كلباء

اختتم النصر مبارياته على ملعبه بالفوز على كلباء بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل للنصر توريه ولوكا وسجل هدف كلباء ماكسسو، بهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد كلباء عند النقطة 24.

جاءت المباراة متكافئة مع أفضلية بسيطة لكلباء الذي ضغط على دفاع النصر لكن رد الأخير كان قوياً، إذ نجح في افتتاح التسجيل من أول هجمة منظمة، وصلت خلالها الكرة إلى عبدالله توريه، الذي تجاوز الدفاع وسدد من خارج القدم في مرمى سلطان المنذري، واضعاً فريقه في المقدمة في الدقيقة 14.

وعاد كلباء للهجوم وكان قريباً من هدف التعادل لكن تسديدة شهريار موغانلو مرت بجانب القائم بقليل، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين حتى سجل مهاجم كلباء هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

مع بداية الشوط الثاني ارتفع مستوى المباراة وخاصة من جانب النصر، الذي بحث عن هدف ثانٍ، من جهته كثف كلباء محاولاته الهجومية لإدراك التعادل، حتى نجح مهاجمه أندريس ماكسسو في ذلك في الدقيقة 64، وكان لياندرو ليت قريباً من إضافة الهدف الثاني بعد أقل من 4 دقائق لولا تألق حارس المرمى أحمد شمبيه الذي حول الكرة إلى الركنية. وأعاد الصربي لوكا ميليفويفيتش النصر من جديد إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 72.