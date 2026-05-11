عادل الحوسني: كثرة التغييرات أربكت الشارقة وأفقدته الاستقرار

أكد عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، أن الموسم الحالي كان صعباً ومخيباً لطموحات جماهير الشارقة، مقدماً اعتذاره باسم اللاعبين، ومشدداً في الوقت ذاته على أن كثرة التغييرات داخل الفريق أثرت بشكل مباشر على استقرار النتائج ومستوى الأداء.



وقال: بصراحة، نحن كلاعبين نعتذر للجماهير، لكن إذا أردنا الحديث بواقعية، فيجب أن ننظر إلى ما حدث داخل الفريق هذا الموسم، وقبل فترة قصيرة كنا ننافس على جميع البطولات وحققنا لقباً آسيوياً، لكن في الموسم الحالي تغيرت أمور كثيرة.



وأضاف: جزء كبير من اللاعبين الذين كانوا موجودين في الموسم الماضي رحلوا، وتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الجدد، وفي بداية الموسم تم تغيير نحو 9 لاعبين، ثم جاءت فترة الانتقالات الشتوية وشهدت أيضاً تغييرات كبيرة، ومن الصعب على أي فريق أن ينسجم سريعاً وسط هذا الكم من التبديلات.



وتابع: الشارقة نادٍ كبير، وليس من الطبيعي أن ننتظر حتى الجولات الأخيرة لمعرفة ما إذا كان الفريق سيبقى أو يهبط، وهذا الأمر كان مؤلماً لنا كلاعبين، لأن الفريق لم يكن يملك الروح والاستقرار الكافيين داخل الملعب.



وأوضح أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، قائلاً: الإدارة والجهاز الفني واللاعبون كنا في مركب واحد، والجميع يتحمل المسؤولية، ولكن من الواضح أن كثرة التغييرات أثرت على استقرار الفريق.



وأشار إلى أن تغيير الأجهزة الفنية المتكرر كان أيضاً من العوامل المؤثرة، موضحاً: في الشارقة لم نعتد على تغيير ثلاثة مدربين في موسم واحد، هذا أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة، وفي السابق كان المدرب يستمر لثلاث أو أربع سنوات، ولذلك كان هناك استقرار فني واضح.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن كثرة تغيير اللاعبين والمدربين معاً أدت إلى حالة من التخبط داخل الفريق، وقال: هذا الأمر انعكس على شخصية الفريق ومستواه داخل المباريات، وجعل الشارقة يظهر بصورة لا تليق بتاريخه وطموح جماهيره.