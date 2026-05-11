نفاد الدفعة الأولى من تذاكر 8 مباريات لكأس آسيا

نفدت الدفعة الأولى من تذاكر 8 مباريات لكأس آسيا 2027، والتي ستجمع السعودية مع فلسطين على إستاد الملك فهد، وأستراليا مع سنغافورة، وقطر وإندونيسيا، والكويت مع فلسطين، والعراق مع سنغافورة على ملعب أرامكو، وقطر مع اليابان، والأردن مع كوريا الشمالية على ملعب جامعة الإمام، والكويت مع عمان على إستاد الأول بارك. وتمثل الدفعة الأولى من التذاكر حوالي 15% فقط من سعة الملاعب، مع وجود دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها في توقيتات لاحقة.



وكان الاتحاد الآسيوي للكرة، قد فتح الباب أمس الأحد، أمام حاملي بطاقات فيزا، من أجل بدء حجز التذاكر، وبصفتها الداعم العالمي الرسمي للبطولة، تمنح فيزا، حاملي بطاقاتها أولوية تمتد لـ48 ساعة للحصول على التذاكر قبل طرحها للجمهور العام.



وجاء إطلاق عملية بيع التذاكر بعد أجواء الحماس التي رافقت مراسم قرعة النهائيات في الرياض، والتي رسمت طريق المنتخبات الآسيوية الكبرى عبر المدن المستضيفة: الرياض وجدة والخبر.



ويمنح مستخدمي فيزا أولوية اختيار المقاعد في جميع مباريات البطولة الـ51، بما في ذلك المباراة الافتتاحية المرتقبة بين السعودية وفلسطين يوم 7 يناير، والمباراة النهائية المنتظرة 5 فبراير المقبل. وبعد انتهاء فترة الأولوية، سيتم طرح التذاكر للبيع العام عند الساعة 8:27 مساء.



وتبقى سهولة الوصول إلى المباريات إحدى أولويات البطولة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالاً سعودياً فقط، كما تتوفر تذاكر الفئة المميزة ابتداءً من 100 ريال سعودي لمن يرغبون في تجربة حضور أكثر تميزاً.



وتقام بطولة كأس آسيا السعودية 2027 في مدن الرياض وجدة والخبر، في مزيج يجمع بين البنية التحتية الرياضية الحديثة وكرم الضيافة السعودي المعروف.