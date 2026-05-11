باكاري سانيا: دبي ستبقى دبي.. والإمارات لا تزال الدولة الأكثر أمانًا في العالم

أكد باكاري سانيا أن الرياضة تمثل «الحياة» بالنسبة له، مشددًا على أهميتها الكبيرة من الناحيتين الصحية والاجتماعية، ومعتبرًا أن دبي توفر نموذجًا فريدًا للحياة النشطة والمجتمعية.

وقال نجم منتخب فرنسا السابق، الذي لعب في صفوف أرسنال ومانشستر سيتي، في تصريحات لـ«البيان»: «أعتقد أن الرياضة هي الحياة، وهي مهمة جدًا. أولًا من الناحية الصحية، من المهم جدًا أن يتحرك الإنسان وأن يكون نشيطًا، كما أنها وسيلة للتواصل الاجتماعي».

وأضاف: «نحن محظوظون بوجودنا في دبي. بالنسبة لي، إنها أفضل مدينة في العالم. وعندما تنظر إلى البيئة التي نعيش فيها، وإلى الأشخاص الذين يختارون الانتقال إلى هنا، وإلى المجتمع الذي يتشكل، تدرك أن هناك شيئًا مميزًا للغاية، ومن المهم حقًا أن تكون جزءًا من هذا المجتمع».

وتابع سانيا: «دبي ستبقى دبي. أعتقد أن الناس يمكنهم أن يروا أن الحياة مستمرة هنا. نحن نعيش بأمان، وبالنسبة لي لا تزال الإمارات الدولة الأكثر أمانًا في العالم. لذلك لا أرى أي مشكلة في التواجد هنا، وأريد أن أُظهر للناس أنهم مرحب بهم دائمًا للمجيء إلى هنا».

وأشار إلى أن الحياة الطبيعية مستمرة بفضل الجهود التي تُبذل لضمان راحة الجميع، قائلًا: «هذه هي الحياة، وهناك أشخاص حولنا يعملون على حمايتنا وعلى ضمان أن يعيش الجميع هذه الحياة الطبيعية. وهذا الحدث خير مثال على ذلك. لا توجد أي مشكلة، الجميع يبتسم، الجميع سعيد بالتواجد هنا، يحتسون العصير أو الماء، ونحن مستعدون للانطلاق».

وأوضح المدافع الفرنسي السابق أنه زار عائلته لفترة قصيرة، لكنه لم يفكر أبدًا في مغادرة دبي، مضيفًا: «بالطبع ذهبت لرؤية عائلتي، لكن لم أفكر ولو لثانية واحدة في الرحيل. أن تكون جزءًا من هذا المجتمع وأن تشعر بالحياة، فهذا أمر مهم جدًا».

كما تحدث سانيا عن علاقته الطويلة بالمدينة منذ زيارته الأولى عام 2009، قائلًا: «جسديًا أنا هنا منذ خمس سنوات، لكن عقلي كان هنا منذ اليوم الأول الذي زرت فيه دبي. رأيت دبي تتغير، ورأيت دبي تتطور، ورأيت كيف أصبحت دبي هي دبي التي نعرفها اليوم».

وأضاف: «منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماي هذه المدينة، كنت أقول للناس إن هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش فيه، وإنها أفضل مكان للعيش».

وختم سانيا تصريحاته بالتأكيد على أن دبي ستظل وجهة مفضلة للكثيرين حول العالم، قائلًا: «عندما يأتي الناس إلى هنا يشعرون بالأمان ويشعرون بالسعادة. الآن الطقس بدأ يزداد حرارة، وربما هذا سبب مغادرة البعض، لكن الجميع سيعودون بالتأكيد. وكلما تحدثت مع الناس، لم أسمع أحدًا يفكر في مغادرة دبي إلى الأبد، لذلك لا توجد مشكلة».