العين يمطر شباك الظفرة بخماسية ويدفعه لهاوية الهبوط

بعد أن حسم لقب الدوري رسمياً، بات نادي العين على أعتاب إنجاز تاريخي باقترابه من تحقيق الدوري الذهبي، دون أي خسارة، إثر فوزه العريض على ضيفه الظفرة 5-0 مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 25 وقبل الأخيرة من من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة، رفع الزعيم رصيده إلى «65 نقطة»، بينما تأزم موقف الظفرة لأقصى حد بتجمد رصيده عند «19 نقطة»، ليصبح على حافة هاوية الهبوط، حيث بات بقاؤه مرهوناً بالفوز في الجولة الأخيرة شريطة أن يتعثر منافسوه.



أنهى العين الشوط الأول برباعية نظيفة؛ بدأت برأسية الحسين رحيمي «ق 15»، تراوري «ق 17» و سفيان رحيمي، بهدفين الثاني من ركلة جزاء «ق 32، 35» وتابع تفوقه على مستوى الأداء والنتيجة في الشوط الثاني، ورغم بعض المحاولات الخجولة للظفرة، أضاف البديل الهداف لابا كودجو هدفاً خامساً من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد أن لامست الكرة يد المدافع سيرافيم، «ق 73» وحافظ العين على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بخمسة أهداف نظيفة.



بهذا الانتصار، يرسل العين رسالة تحدٍّ أخيرة قبل الجولة الختامية، مؤكداً عزمه على إنهاء الموسم بسجل ناصع من الهزائم، ليتوج بطلاً ذهبياً في موسم استثنائي يليق بمكانة الزعيم.