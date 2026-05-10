الإمارات تفتتح مشوارها الآسيوي بلقاء فيتنام 11 يناير



اكتمل المشهد النهائي لأفضل 24 منتخباً وطنياً للرجال في قارة آسيا، عقب مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، التي أُقيمت في أجواء ساحرة، احتضنها قصر سلوى في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أمس السبت، وتم الكشف عن المجموعات الست للبطولة القارية المرتقبة العام المقبل، كما تم اعتماد جدول المباريات الرسمي.



وتنطلق النسخة التاسعة عشرة من البطولة يوم يناير، وتستمر حتى 5 فبراير 2027، على أن يتم لاحقاً تحديد توقيت انطلاق المباريات، وتحديثها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي خطوة تعكس جاهزية المملكة العربية السعودية لاستقبال آسيا والعالم تم خلال مراسم القرعة الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة، وهو «أهلاً آسيا»، ليكون دعوة دافئة للجميع من أجل الاجتماع تحت مظلة كرة القدم الآسيوية.



مباريات الإمارات

أوقعت قرعة البطولة الآسيوية منتخب الإمارات الأول ضمن المجموعة الخامسة، وستكون بداية مشوار منتخبنا في الجولة الأولى أمام منتخب فيتنام في 11 يناير 2027، على استاد الملك عبد الله الفيصل بجدة، وأمام منتخب اليمن أو لبنان في الجولة الثانية يوم 15 يناير، على استاد كينقدوم ارينا بالرياض، ثم يختتم «الأبيض» مواجهاته في دور المجموعات بلقاء كوريا الجنوبية بالجولة الثالثة يوم 20 يناير، في ملعب النصر على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.



وتستضيف السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها، حيث تبدأ رحلة البحث عن اللقب القاري الرابع في العاصمة الرياض، من خلال المباراة الافتتاحية أمام فلسطين يوم يناير، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، الذي يتسع لـ72 ألف متفرج، وستكون هذه المرة الثانية، التي تخوض فيها السعودية المباراة الافتتاحية في كأس آسيا، بعد نسخة 1992 حين تعادلت 1-1 مع الصين، كما ستكون المواجهة الأولى بين السعودية وفلسطين في تاريخ البطولة، في حين تمثل المباراة أول ظهور لفلسطين في افتتاح البطولة، والمباراة رقم 11 لها في تاريخ النهائيات.



وتشارك فلسطين في النهائيات للمرة الرابعة على التوالي، منذ ظهورها الأول عام 2015، بعدما نجحت في النسخة الماضية ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، وستأمل بتكرار الإنجاز، وتمثل مواجهة المجموعة الأولى المباراة رقم 53 للسعودية في تاريخ البطولة، حيث يسعى فريق المدرب جورجيوس دونيس للمضي حتى النهاية، وإضافة لقب رابع إلى ألقابه السابقة أعوام 1984 و1988 و1996، بما يعادل الرقم القياسي لليابان صاحبة الألقاب الأربعة، ويجعل السعودية ثامن دولة مضيفة تحرز اللقب.



مواجهات تستحق المتابعة

تلتقي أوزبكستان والأردن يوم 8 يناير ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ويستعد المنتخبان حالياً لخوض أول مشاركة لهما في كأس العالم، وستكون المواجهة الآسيوية الأولى بعد 16 عاماً من مواجهتهما الأولى في نسخة 2011، وكانت أوزبكستان قد تفوقت 2-1 على الأردن في الدور ربع النهائي آنذاك، قبل أن تنهي البطولة في المركز الرابع، وهو أفضل إنجاز لها في كأس آسيا، ولكن منتخب وسط آسيا يدرك أن منافسه القادم سيكون أكثر صعوبة هذه المرة، بعد المسيرة المميزة للأردن نحو النهائي الأول في تاريخه عام 2023 قبل خسارته أمام قطر.



وفي لقاء العراق وأستراليا سيكون غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، مطالباً بالتفوق على منتخب بلاده يوم 14 يناير، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، وكان المدرب البالغ من العمر 62 عاماً قد تولى تدريب أستراليا في فترتين بين 2006-2007 و2018-2024، قبل أن يتولى قيادة العراق في مايو 2025، ويصبح بطلاً قومياً، بعدما قاد المنتخب إلى أول مشاركة في كأس العالم منذ عام 1986.



وسبق للعراق أن واجه أستراليا مرتين في كأس آسيا، ففاز 3-1 عام 2007 في طريقه إلى لقبه الوحيد، قبل أن يخسر 0-1 بعد التمديد في ربع نهائي 2011 عندما بلغت أستراليا النهائي، وسيحاول توني بوبوفيتش، خليفة أرنولد مع أستراليا، التفوق على مواطنه وقيادة منتخب بلاده إلى لقب آسيوي ثانٍ.

وتشهد الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة يوميناير مواجهة مرتقبة بين قطر حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، واليابان صاحبة الرقم القياسي بأربعة ألقاب، في سادس مواجهة بين المنتخبين بتاريخ كأس آسيا.



وكانت المواجهة الأولى عام 1988 قد انتهت بفوز قطر 3-0، بينما تعادلا 1-1 في دور المجموعات عام 2000 عندما أحرزت اليابان لقبها الثاني، ثم تكرر التعادل ذاته في نسخة 2007، التي أنهتها اليابان في المركز الرابع، وتفوقت اليابان 3-2 في ربع النهائي لاحقاً، بهدف متأخر في الدقيقة 89 في طريقها إلى لقبها الرابع، لكن قطر ردت بقوة عندما فازت 3-1 في نهائي 2019 لتحرز لقبها الأول.



المباراة الافتتاحية

تستضيف ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث مدن مباريات البطولة الـ51، بواقع خمسة ملاعب في الرياض، وملعبين في جدة، وملعب واحد في الخبر، وبعد يوم من مباراة الافتتاح بين السعودية وفلسطين تقام ثلاث مباريات يوم 8 يناير، ففي الرياض، يحتضن استاد جامعة الملك سعود، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج مواجهة الكويت وعمان ضمن المجموعة الأولى، بينما يستضيف استاد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج مباراة البحرين وكوريا الشمالية ضمن المجموعة الثانية، وفي جدة تلتقي أوزبكستان مع الأردن على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.



ويوم 9 يناير يحتضن استاد المملكة أرينا في الرياض، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، أولى مبارياته عندما تواجه إيران منتخب الصين ضمن المجموعة الثالثة، بينما يشهد استاد أرامكو في الخبر، بسعة 45 ألف متفرج، مواجهة أستراليا مع سنغافورة ضمن المجموعة الرابعة.

أما استاد الشباب في الرياض، الذي يتسع لـ13 ألف متفرج، فيستضيف يوم 10 يناير مباراة طاجيكستان والعراق ضمن المجموعة الرابعة، في حين تنطلق المنافسات على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بسعة 26 ألف متفرج في جدة يوم 11يناير، بمواجهة اليابان وإندونيسيا ضمن المجموعة السادسة.



ومع ختام دور المجموعات يوم 20 يناير تقام مباريات دور الـ16 بين 22 و25 يناير، قبل انطلاق الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يناير، ثم الدور قبل النهائي يومي 1 و2 فبراير، وتختتم منافسات كأس آسيا السعودية 2027 بالمباراة النهائية المرتقبة يوم 5 فبراير، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، حيث سيتم تتويج ملوك آسيا الجدد.