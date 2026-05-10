شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 14 سنة «أ»

تُوج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسابقة دوري تحت 14 سنة «أ» بعد فوزه على فريق العين «أ» بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي بنادي شباب الأهلي في النهدة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري. سجل هدف شباب الأهلي، عيسى عبدالله لاعب العين بالخطأ في مرماه.

شهد المباراة عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث قام بتتويج اللاعبين والجهاز الفني والإداري لشباب الأهلي بالميداليات الذهبية ودرع مسابقة الدوري.