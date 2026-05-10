نادي الجزيرة بطل دوري تحت 10 سنوات «أ»

حصد فريق نادي الجزيرة لقب مسابقة دوري تحت 10 سنوات «أ» بعد أن تغلب أمس على فريق الوحدة بنتيجة 3 ـ 2، وانفراده بقمة ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه الوحدة وله 37 نقطة. سجل أهداف الجزيرة، ماتيو بوركو «3 أهداف»، بينما سجل هدفي الوحدة، غيث رمزي، وسعد بشير.

وبعد نهاية المباراة، قام فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتتويج الجهاز الفني والإداري ولاعبي الجزيرة بالدرع والميداليات الذهبية.