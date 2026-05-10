رأس الخيمة بطل دوري تحت 16 سنة «ب»

حقق فريق رأس الخيمة لقب مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب» بعد فوزه على فريق العروبة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد خليفة بن زايد في نادي رأس الخيمة في الجولة الأخيرة من المسابقة. سجل هدف رأس الخيمة اللاعب مهند عطية.

وخلال مراسم التتويج، قام أحمد المهبوبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق رأس الخيمة، الميداليات الذهبية ودرع دوري تحت 16 سنة «ب».