ريو فرديناند: دبي منحتنا شعوراً كبيراً بالأمان



أكد نجم المنتخب الإنجليزي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، أن دبي منحت عائلته شعوراً كبيراً بالأمان والدعم المجتمعي، وأنها «غمرتهم بالمحبة» منذ وصولهم إليها.

وأشار قائد دفاع مانشستر يونايتد السابق، إلى أن دبي وفرت له ولعائلته بيئة مريحة وآمنة خلال فترة وصفها بـ «الصعبة»، قائلاً: «نشعر بدعم كبير، وإحساس قوي بالمجتمع، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، وأنا أستمتع بوجودي هنا، وكذلك أطفالي وعائلتي».



وتابع: «دبي قدمت لنا الكثير، ومن المهم بالنسبة لنا أن نرد جزءاً من هذا الجميل، من خلال المشاركة في هذه المبادرات والأنشطة المجتمعية». مؤكداً على حجم الترحيب الذي حظي به منذ انتقاله للعيش فيها، قائلاً: «لقد غمرتنا المحبة هنا».



جاءت تصريحات فرديناند لـ «البيان»، خلال مشاركته في مبادرة One Body الرياضية المجتمعية، التي نظمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فندق «جميرا بيتش»، اليوم الأحد، وسط مشاركة مجتمعية واسعة، وعدد من اللاعبين السابقين، يتقدمهم نجم المنتخب الفرنسي وأرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، باكاري سانيا.



وقال فرديناند إن الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية والمجتمعية في دبي، شجع المنظمين على التوسع سريعاً في تنظيم المزيد من الأنشطة، رغم أنهم لم يتوقعوا ذلك في البداية، مضيفاً أن «خروج الناس وممارسة النشاط والتعرف إلى أشخاص جدد، أصبح أمراً مهماً للغاية».



وأوضح أن النسخة الأولى من الفعالية، التي أقيمت الأسبوع الماضي، شهدت أجواء مميزة، خاصة في ظل الظروف التي دفعت كثيرين للبقاء في المنازل والانشغال بتعليم أطفالهم، مؤكداً أن الناس كانوا سعداء فقط بالخروج والتحدث مع الآخرين.



وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بممارسة التمارين الرياضية، بل أيضاً بالتواصل الاجتماعي وبناء العلاقات بعد انتهاء الفعالية، وهذا جانب مهم للغاية».