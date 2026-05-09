«أبيض الناشئين» يطارد التأهل أمام اليمن في كأس آسيا



يتطلع منتخب الإمارات إلى تعزيز موقعه في المجموعة الثالثة عندما يلتقي منتخب اليمن مساء غدٍ الأحد، على ملعب النجوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، والمقامة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تتواجه كوريا الجنوبية مع فيتنام على ملعب المستقبل، حيث يسعى المنتخبان أيضاً إلى البقاء في دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور الإقصائي.

ويستمد منتخب الإمارات الثقة من أدائه القوي وتعادله 1 ـ 1 أمام كوريا الجنوبية، بعدما كان على بعد دقائق قليلة من تحقيق الفوز على البطل السابق.



وكان الأداء الإيجابي الذي قدمه «أبيض الناشئين» في الجولة الأولى ممتعاً للمشاهدة، وسيمنحه الفوز على اليمن فرصة كبيرة للاقتراب من التأهل إلى الدور ربع النهائي وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر أواخر العام الجاري.



ولكن منتخبنا سيكون مطالباً بالحذر أمام المنتخب اليمني، الذي فرض سيطرته خلال مواجهته أمام فيتنام، قبل أن يتسبب فقدان التركيز في اللحظات الأخيرة بخسارته المباراة، وسيكون منتخب اليمن مصمماً على تعويض ما حدث.



وفي المباراة الثانية، يدخل منتخب فيتنام المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حصد النقاط الثلاث أمام اليمن بفضل هدف متأخر سجله داو كوانغ هونغ.



وأظهر منتخب جنوب شرق آسيا قدراً كبيراً من الهدوء في مباراته الافتتاحية، وسيضعه تحقيق نتيجة إيجابية جديدة في موقع قوي للتأهل إلى الدور ربع النهائي.



وفي المقابل، سيكون منتخب كوريا عازماً على فرض أفضليته منذ البداية، بعدما اضطر للعودة في النتيجة من أجل انتزاع تعادل شاق 1 ـ 1 أمام الإمارات، حيث ألغى هدف آن جو-وان في الدقيقة 88، فيما تقدم علي الجنيبي المبكر للإمارات في الدقيقة 8.