أشبال النصر أبطال دوري تحت 12 عاماً دون خسارة



تُوج أشبال النصر أبطالاً لدوري تحت 12 عاماً (ب) للموسم الرياضي 2025 – 2026، بعدما قدم الفريق مستويات مميزة ونتائج قوية وضعته في صدارة المنافسة.



ونجح الفريق في تحقيق أرقام مميزة خلال مشواره بالدوري حتى الآن، بعدما خاض 22 مباراة، دون أي خسارة، إذ فاز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين فقط، وجمع 62 نقطة، وتمكن لاعبوه من تسجيل 119 هدفاً، ليؤكد الفريق قوته الفنية والهجومية طوال الموسم، فيما برز كل من ثابت بخيت بتسجيله 24 هدفاً، وإبراهيم فوفانا الذي أحرز 17 هدفاً.



وقدم أشبال العميد موسماً استثنائياً، ونجحوا في حسم اللقب قبل جولتين من ختام الموسم، في إنجاز يعكس الاستقرار الفني والروح التنافسية العالية التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة.



وأقيم حفل التتويج، مساء اليوم عقب مباراة الجولة 22 التي فاز فيها النصر على فرسان هيسبانيا 3 – 2، وقام عبدالحميد بالهول، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية بحضور أحمد الدليل، مدير أكاديمية النصر لكرة القدم.



وضمت قائمة الفريق اللاعبين:



إبراهيم كاليلو فوفانا، اليوت باول هيربيرت، ثابت بخيت مسلم مرزوق جمعة، حميد عبدالله كيديه إبراهيم، دافيد لويز فلوريا، درويش أحمد درويش الرشيدي، ذياب وليد عثمان عبدالحميد، راشد محمد رمضان عبدالرحمن، رامي شاكر الخوري، ريحان دولي جون، سلطان عبدالرحمن الظبيان، عدنان حسن معروف، علي طارق سعيد، عمر عبدالسلام محمد المري، فريدي كايلان ويبستر، ناصر محمد أحمد عبدالله الحمادي، وسام وائل عبدالرؤوف قواسمه، يزدان محمد إحسان، يوسف حلاوة، يونس حسين عبدالحميد، يوسف إبراهيم رحمه المنصوري، أحمد زكي بريمه عوض الله، ومحمد توفيق موشود.



وقاد الجهاز الفني الفريق لتحقيق هذا الإنجاز والمدرب الكابتن محمد صالح يعقوب، بمساعدة الكابتن موشود إيبيولا، والكابتن محمد الصريدي، ومدرب حراس المرمى الكابتن شعبان أحمد شعبان، إلى جانب إداري الفريق الكابتن طارق الطواش.



ويأتي هذا التتويج امتداداً لجهود أكاديمية النصر لكرة القدم في تطوير المواهب وصناعة جيل واعد قادر على تمثيل النادي بصورة مشرفة مستقبلاً.