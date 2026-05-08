منتخب الإمارات يترقب طريق المجد في قرعة كأس آسيا 2027



تتجه أنظار الجماهير الإماراتية والآسيوية مساء غدٍ السبت، إلى مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يترقب الشارع الرياضي معرفة طريق المنتخبات الـ24 المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية، التي تستضيفها السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.



ويشارك منتخب الإمارات للمرة الثانية عشرة في كأس آسيا، بعدما نجح في حجز مقعده عبر التصفيات الآسيوية المؤهلة، فيما سيكون «الأبيض» ضمن منتخبات المستوى الثاني خلال القرعة، استناداً إلى تصنيفه العالمي الحالي، حيث يحتل المركز 68 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».





وكان منتخب الإمارات قد ودع النسخة الأخيرة من البطولة عام 2023 من الدور ثمن النهائي، بينما تبقى أفضل إنجازاته القارية وصافة نسخة 1996 التي أقيمت على أرض الإمارات، إضافة إلى بلوغه الدور نصف النهائي في نسخة 2019 التي أقيمت أيضاً على أرضه.



ومن المقرر أن تستضيف مراسم القرعة التاريخية في قصر سلوى بحي الطريف بالدرعية، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، منذ عام 2010، في أجواء ينتظر أن تمزج بين الإرث التاريخي والبريق الكروي الآسيوي.



وسيحظى الحفل بحضور نخبة من أبرز نجوم القارة، يتقدمهم النجم السعودي سالم الدوسري، والأسطورة اليابانية هيديتوشي ناكاتا، ضمن قائمة تضم سبعة مساعدين للقرعة، سيتولون دعم داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال مراسم سحب القرعة.



ويعد سالم الدوسري أحد أبرز رموز الكرة الآسيوية في السنوات الأخيرة، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثانية عام 2025، عقب فوزه الأول بالجائزة في 2022.



ويملك قائد الهلال والمنتخب السعودي سجلاً دولياً يتجاوز 100 مباراة، ويطمح لقيادة «الأخضر» نحو التتويج القاري الرابع على أرضه في 2027.



أما هيديتوشي ناكاتا، البالغ من العمر 49 عاماً، فما زال يحتفظ بمكانته كأحد أعظم لاعبي آسيا رغم اعتزاله منذ عام 2006، بعدما أصبح أول لاعب يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين متتاليتين عامي 1997 و1998، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تكراره حتى الآن.



وبرز ناكاتا مبكراً مع نادي بيلماري هيراتسوكا الياباني، المعروف حالياً باسم شونان بيلماري، عندما سجل هدف الفوز في كأس الكؤوس الآسيوية عام 1995 خلال موسمه الاحترافي الأول وهو بعمر 18 عاماً، قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية الناجحة في إيطاليا، حيث توج مع روما بلقب الدوري الإيطالي موسم 2000-2001، الذي لا يزال آخر ألقاب النادي في المسابقة.



كما دافع لاحقاً عن ألوان أندية بارما وبولونيا وفيورنتينا وبولتون، وسجل 11 هدفاً في 77 مباراة دولية مع منتخب اليابان، إلى جانب مشاركته في ثلاث نسخ من كأس العالم.



كما تضم قائمة المشاركين المدرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، والذي دخل التاريخ بقيادته «النشامى» إلى التأهل الأول لكأس العالم في يونيو 2025، بعد أقل من عام على توليه المهمة، إضافة إلى قيادته المنتخب الأردني لبلوغ نهائي كأس العرب للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، ليطمح الآن إلى مواصلة كتابة التاريخ في كأس آسيا 2027.



وفي إطار الحضور النسائي المميز، تشارك الحكمة الكورية الجنوبية كيم يو-جونغ، التي أدارت نهائي كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا خلال مارس الماضي، وتحمل الشارة الدولية منذ عام 2018، وسبق لها إدارة العديد من البطولات القارية، من بينها كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس آسيا للسيدات تحت 20 عاماً، وكأس آسيا تحت 17 عاماً، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا الثاني وكأس العالم للسيدات.



ويشارك في القرعة أيضاً لاعب كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة يزن سيفين، الذي يعد سفيراً لمعهد الأبحاث في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما تضم قائمة مساعدي القرعة كذلك المؤثر الصيني لي يوهانغ، إلى جانب المعلق الفيتنامي المعروف نغوين مينه هاي، في حفل ينتظر أن يجمع بين نجوم الماضي والحاضر تحت سقف واحد، إيذاناً بانطلاق العد التنازلي لأكبر بطولات القارة الآسيوية.