مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية يناقش خطط المرحلة المقبلة



عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي، ونائب الرئيس السيد عبدالباسط علي عبدالرحمن، وعضوية كل من السيد سالم بن علي، والسيد محمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش، اجتماعاً لمناقشة سير الموسم الرياضي الحالي، الذي شهد حتى الآن تحقيق 22 بطولة في مختلف الألعاب، مع استمرار فرق النادي في المنافسة على عدد من الاستحقاقات المقبلة.



وتناول الاجتماع استعراض أبرز النجاحات الفنية والإدارية، إلى جانب مناقشة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبحث استعدادات الفرق للمشاركات المحلية والخارجية القادمة، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير لضمان استمرار التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.



وأكد مجلس الإدارة أن شركة النصر للألعاب الرياضية عازمة على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للفرق الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية، من أجل استمرار حصد البطولات خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن الفوز بالألقاب يمثل تحدياً دائماً لفرق النصر، التي اعتادت المنافسة ورفع راية النادي عالياً فوق منصات التتويج، بما يعكس مكانة «العميد» وريادته الرياضية.