اتحاد الإمارات لكرة القدم يُؤكد دعمه لجياني إنفانتينو لدورة رئاسية جديدة



أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، دعمه الكامل لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للدورة الانتخابية الجديدة 2027-2031.



ويأتي هذا الدعم نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها جياني إنفانتينو خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تطوراً لافتاً في لعبة كرة القدم على مختلف المستويات الفنية والتنظيمية، وفي اللوائح والقوانين والبطولات، إلى جانب علاقاته المتميزة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.



تُجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم يرتبطان بعلاقات وطيدة، ويُنفذان أعمالًا مشتركة، من أبرزها تنظيم البطولات، واستضافة الاجتماعات، وورش العمل الخاصة بالمدربين والحكام، وصياغة اللوائح القانونية، وغيرها.