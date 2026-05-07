فلاديمير: فوز العين بلقب الدوري ثمرة عمل جماعي

أعرب فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الشارقة والتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين قبل جولتين من نهاية المنافسة، مؤكداً أن إنجاز اللقب ثمرة عمل جماعي طويل وجهد متواصل منذ بداية الموسم، ذاكراً أن فريقه استحق فرحة البطولة بعد العطاء الذي قدمه.

وقال فلاديمير في تصريحات لـ «البيان» عقب المباراة: أبارك لفريقي وأهنئ الإدارة واللاعبين والجماهير على إنجاز لقب الدوري، الوصول إلى هذه اللحظة لم يكن سهلاً.

وأبان أن ناديه عمل من أجل اللقب كثيراً وانتظر لحظة الحسم، ذاكراً أن هذا النجاح جاء نتيجة تضافر الجهود والعمل الجاد منذ فترة التحضيرات التي أقامها الفريق في المغرب حتى الآن، مشيراً إلى أن الفريق مر بمراحل مختلفة خلال الموسم وواجه تحديات وصعوبات عديدة، لكنه أظهر شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط.

وذكر مدرب العين أن الانضباط داخل الفريق والالتزام التكتيكي كانا من أهم عوامل النجاح، إلى جانب الروح الجماعية التي ميزت أداء اللاعبين في مختلف المباريات، مؤكداً أن الجميع داخل المنظومة كان على قدر المسؤولية في كل مرحلة من مراحل المنافسة.

وأثنى فلاديمير على أداء لاعبيه في المباراة أمام الشارقة والفوز عليه بخمسة أهداف، وقال: قدمنا مباراة جيدة وكنا الطرف الأفضل، وحققنا فوزاً كبيراً عملنا من أجله، ربما لم تكن النتيجة متوقعة بهذا الشكل أمام منافس قوي، لكننا نجحنا في صناعة الفرص وفرض أسلوبنا، وظهر الفريق بمستوى مميز عكس طموحه ورغبته في حسم اللقب.