رئيس الدولة يتلقى تهنئة هزاع بن زايد بمناسبة تتويج العين بلقب الدوري

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم امارة ابوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025/ 2026، وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «اكس»: نهنيء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله على تتويج نادي العين ببطولة دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم، وأجمل التبريكات لإدارة نادي العين من لاعبين وجهاز فني وإداري وجمهور مخلص ظل حاضراً على امتداد المباريات.