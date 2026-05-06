سفيان رحيمي: ثقة هزاع بن زايد سر عودتي القوية.. والآسيوية هدفنا القادم

أعرب النجم المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادي العين، عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب دوري ادنوك للمحترفين، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير والتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مؤكداً أن دعم سموه له منذ يومه الأول في النادي كان الدافع الأكبر له ولزملائه للاستمرار في تقديم الأفضل والقتال من أجل تحقيق البطولات لهذا النادي الكبير، وقد كانت لثقته ودعمه له شخصيا أكبر الأثر في عودته القوية، وقال إن هدفهم المقبل بعد أغلى الكؤوس سيكون البطولة الآسيوية في الموسم المقبل.



كما توجه بالتهنئة والشكر للشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس ومحمد بن ثعلوب، لدعمهما وثقتهما في اللاعبين.

وأكد رحيمي، أن هذه البطولة لم تكن سهلة، فالموسم كان طويلاً وشاقاً، محييا زملائه اللاعبين على تركيزهم العالي، وقال إن القائد خالد عيسى، ظل يدعم اللاعبين ويعزز معنوياتهم في كل الأحوال، وهو بطل حقيقي ظل يسهم بقدر وافر في تحقيق البطولات، وقلت له بعد خسارة صعبة أمام خورفكان، إن الدوري سيكون لنا وبالفعل كان ردنا قويا في الملعب بعد تلك المباراة ونجحنا في الحصول على اللقب.



وأوضح رحيمي أن عودته بعد أمم أفريقيا لم تكن سهلة، لكن دعم الإدارة واللاعبين ساعدوه على تجاوز تلك الكبوة، واليوم يفخر بكونه بطلاً لأفريقيا وللدوري الإماراتي

وكشف رحيمي عن حقيقة مفادة أنه لم يتدخل في مفاوضات العين مع شقيقه الحسين رحيمي، وحتى عندما طلب رأيه قال له أنه لن يتدخل في هذا الامر لأنه مسؤولية، ولكنه أثبت كفاءته بنفسه بعد ذلك.