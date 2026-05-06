شباب الأهلي يحسم «ديربي دبي» أمام النصر في الوقت القاتل

حقق شباب الأهلي فوزاً معنوياً على ضيفه النصر بنتيجة 2-1، في «ديربي دبي» الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين. وتقدم «العميد» أولاً عبر رامون ميريز في الدقيقة 28، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل برأسية ماتيوس ليما في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتكافؤ.

وفي اللحظات القاتلة، حسم يوري سيزار المواجهة لصالح «الفرسان» بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90.



وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليؤكد إنهاءه الموسم في المركز الثاني قبل جولتين من الختام، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز السادس.

وجاءت بداية الديربي سريعة ومثيرة، حيث تبادل الفريقان الهجمات منذ الدقائق الأولى، مع إهدار عدة فرص محققة نتيجة التسرع وغياب التركيز في اللمسة الأخيرة خلال الشوط الأول. وظل التعادل السلبي قائماً حتى الدقيقة 28.

في حين نجح رامون ميريز في فك الشفرة الدفاعية، بعد انطلاقة مميزة من الجهة اليمنى راوغ خلالها أكثر من لاعب من شباب الأهلي، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس حمد المقبالي. ولم يتأخر رد شباب الأهلي، إذ تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 39، عبر رأسية متقنة من ماتيوس ليما، مستفيداً من كرة مرتدة من حارس النصر أحمد شمبيه.



وتدخلت تقنية الفيديو لحرمان ليما من هدف شخصي ثانٍ بعدها بثلاث دقائق، بإلغائها الهدف في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانطلق الشوط الثاني بتوتر مبكر، بعدما توقفت المباراة لدقائق قليلة مع بدايته عقب لجوء حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، للتحقق من وجود ركلة جزاء محتملة لصالح النصر.



ومع استئناف اللعب، كثف شباب الأهلي من هجماته المرتدة مستغلاً المساحات، في حين تألق حارس النصر أحمد شمبيه، الذي خرج في أكثر من مناسبة بتوقيت مثالي، ليحرم لاعبي «الفرسان» من فرص انفراد محققة.



وتصدى القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 63 لركلة حرة مباشرة سددها لوكا من على حدود منطقة الجزاء، وردت عارضة مرمى النصر في الدقيقة 72 تسديدة قوية لشباب الأهلي بقدم سعيد عزت الله. وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي، أحرز منها يوري سيزار الهدف الثاني والفوز لفريقه في الدقيقة 90.