زعيم الـ 15.. العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين «فيديو»

توّج نادي العين رسمياً بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه العريض 5-0 على مضيفه الشارقة ضمن الجولة 24، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويحسم صراع الدرع قبل جولتين من نهاية المسابقة، وبخسارته توقف رصيد الشارقة عند «25 نقطة» في المركز العاشر، سجل أهداف العين كل من تراوري «ق 10»، ولابا كودجو «ق 15»، واريك «ق 51»، وسفيان رحيمي «ق 55»، ورامي ربيعة «ق 63»

وشهد ملعب الشارقة مراسم احتفالية استثنائية، حيث احتفت الجماهير العيناوية مع لاعبيها فوق أرضية الميدان بعودة الدرع إلى دار الزين، ومع حسم اللقب، بات تركيز الزعيم منصباً على هدف تاريخي آخر، وهو إنهاء الموسم بدوري ذهبي دون خسارة، ليرسخ مكانة هذا الجيل أحد أبرز الفرق التي مرت في تاريخ كرة القدم الإماراتية.

دوافع

دخل الفريقان لأرضية الملعب بطموحات متباينة، فالشارقة، صاحب الأرض والجمهور، كان يرغب في إلحاق الهزيمة الأولى بالزعيم في الدوري، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما حمل العين تطلعات حسم لقب الدوري مبكراً قبل جولتين من الختام.

وبدأت المباراة بإيقاع هجومي سريع من جانب العين، الذي لم يمهل مضيفه الكثير من الوقت لترتيب أوراقه، حيث هدد مرمى الشارقة مبكراً عبر عرضية سفيان رحيمي، الزاحفة التي مرت بسلام دون متابعة، ومع استمرار الضغط العيناوي عبر الأطراف، حاول الشارقة التمركز دفاعياً لامتصاص الزخم الهجومي، إلا أن الزعيم نجح في ترجمة أفضليته عند الدقيقة العاشرة، حين ارتقى عبد الكريم تراوري لعرضية بلاسيوس المتقنة من ركلة حرة، مودعاً إياها الشباك برأسية قوية.

ولم تكد تمر خمس دقائق حتى عزز الهداف لابا كودجو، تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد عرضية محكمة من المدافع راتنك، في المقابل، جاءت أولى بوادر الخطورة الشرقاوية في الدقيقة 24، حين استخلص حارب الكرة وسددها بقوة من مسافة قريبة، لكن يقظة خالد عيسى حولتها إلى ركنية.

وفي الأنفاس الأخيرة من هذا الشوط نشطت محاولات الشارقة الهجومية وطالب لاعبوه بركلة جزاء إثر سقوط حارب عبدالله، داخل المنطقة، لكن الحكم وبمساندة تقنية الفيديو أمر باستمرار اللعب لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع لاعبو الشارقة للهجوم بحثاً عن تقليص الفارق لكن محاولاته باءت بالفشل، فيما عزز اريك، تقدم العين بالهدف الثالث مستفيداً من خطأ المدافع خالد الظنحاني، وواصل العين سيطرته لعباً ونتيجة ليضيف سفيان رحيمي هدفاً رابعاً بعد مرور أربع دقائق من هدف زميله اريك، قبل أن يسجل المدافع رامي ربيعة هدفاً خامساً بضربة رأسية في ظل انهيار واستسلام دفاع الشارقة، فيما سيطر العين تماماً على مجريات اللعب مع محاولات متفرقة للشارقة عبر كورنادو، وكامارا للوصول إلى شباك الحارس خالد عيسى، دون جدوى، وبعد اطمئنانه على نتيجة المباراة أتاح المدرب الصربي فلاديمير ايفيتش، المدير الفني للعين، الفرصة لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة بالمباريات السابقة، وحافظ العين على تقدمه ومضى ليفوز بالمباراة.