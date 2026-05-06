مشروع برشلونة العقاري في دبي يقترب من الحسم

يواصل نادي برشلونة الإسباني المضي قدماً نحو إتمام مشروعه العقاري في دبي، بالتعاون مع شركة «أوهانا للتطوير»، في خطوة تعكس توجه النادي لتعزيز حضوره التجاري خارج أوروبا.

ويتضمن المشروع إنشاء مجمع سكني متكامل يحمل هوية النادي، ويضم 4 أبراج فاخرة، إلى جانب مرافق ترفيهية وتجارية، مثل «مقهى برشلونة» و«متجر برشلونة» ومتحف صغير، بهدف تعزيز تجربة الجماهير، على غرار تجارب سابقة نفذتها أندية أوروبية أخرى، مثل مانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أنه من المنتظر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ عقب موافقة الجمعية العمومية للنادي، نظراً لارتباطه باتفاق تجاري يتضمن وضع شعار الشركة الإماراتية على القميص الرسمي للفريق.

وسيحل الشعار الجديد محل شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ظهر القميص.

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لن يُسمح باستخدام الشعار التجاري خلال مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سيتم استبداله بشعار «مؤسسة برشلونة»، بينما سيظهر شعار «أوهانا للتطوير» في مباريات الدوري الإسباني وكأس الملك.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد مالية تُقدّر بنحو 10 ملايين يورو سنوياً للنادي، على أن يتم اعتماده رسمياً من قبل أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماعهم المقبل، ولن تُدرج هذه العوائد في البيانات المالية إلا اعتباراً من الموسم المقبل.

كما كشفت الصحيفة أنه، بالتوازي مع مشروع برشلونة العقاري في دبي، سيتم إطلاق مشروع آخر للنادي في أبوظبي، يتعلق بإطلاق اسم برشلونة على مجموعة من الأبراج.

وكان النادي قد كلّف بإجراء تدقيق مالي لتقييم القيمة الفعلية لصفقة رعاية تلك الأبراج، في إطار مشروع منفصل عن خطة دبي.