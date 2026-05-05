التعادل السلبي يحسم موقعة كلباء وضيفه خورفكان

حسم التعادل السلبي مواجهة كلباء وضيفه خورفكان مساء اليوم على ملعب استاد كلباء، لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن معززاً تواجده في منطقة الأمان بوسط الجدول ليدخل الجولتين الأخيرتين دون ضغوط حقيقية، وبالمقابل راوح كلباء مكانه في المركز 11 برصيد 24 نقطة، وبات لزاماً عليه القتال في مواجهتيه المرتقبتين، حيث يحل ضيفاً على النصر في استاد آل مكتوم قبل أن يستقبل الوصل في موقعة الختام.



الشوط الأول

شهدت بداية المباراة حالة من الارتباك المتبادل، إلا أن خورفكان كان الأكثر مبادرة هجومياً، حيث اعتمد مدربه تكتيكاً يرتكز على توسيع رقعة اللعب واستغلال الأطراف لشن هجمات متتالية، ورغم هذا الضغط، واجه خورفكان تكتلاً دفاعياً منظماً من جانب كلباء، الذي تميز لاعبوه بالتمركز الجيد وإغلاق المساحات، ما أفقد عرضيات خورفكان خطورتها، و في المقابل، اكتفى كلباء بشن هجمات مرتدة خجولة افتقدت للكثافة العددية، ليتم إحباطها مبكراً قبل وصولها لمناطق الخطورة.



ومع انتصاف الشوط، بدأ خورفكان يفرض أسلوبه عبر الضغط العالي والترابط بين الخطوط، ما منحه التفوق في معركة وسط الملعب والاستحواذ، وتجلى ذلك في تسديدة لورينسي الخطيرة، وهدف ديالو الأبيض الذي ألغاه الفار بداعي التسلل. ومع اقتراب نهاية الشوط، حاول كلباء تغيير استراتيجيته من خلال الاستحواذ التحضيري عبر تبادل التمريرات في وسط الملعب لامتصاص حماس الخصم، إلا أنه ظل استحواذاً سلبياً افتقر للفاعلية الهجومية، وبفضل تألق الحارس سلطان المنذري في التصدي لفرص محققة من خورفكان، وشفقة مهاجم كلباء نيمانجا، في استغلال فرصة ثمينة بمواجهة المرمى، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب فريق كلباء الذي قاد هجمة سريعة في الدقائق الأولى لكنها لم تترجم كما ينبغي، وسرعان ما رد خورفكان بهجمة قادها ديالو، الذي انطلق سريعاً وسدد كرة زاحفة ارتمى عليها الحارس المنذري، وارتفعت وتيرة المباراة أكثر مع مرور الوقت مع أفضلية واضحة لفريق كلباء الذي ضغط بقوة من أجل الوصول للمرمى عبر أحمد نورالله، وجوفيك، وشهريار، لكن أحمد حمدان حارس خورفكان كان يقظاً في أكثر من محاولة، وكاد خطأ لأحمد جشك أن يكلف خورفكان هدفاً بعد أن اصطدمت كرة حاول إبعادها بسامان قدوس الذي مررها بدوره لشهريار داخل المنطقة، لكن عبدالله الرفاعي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.



واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين اللذين تبادلا الهجمات والفرص الضائعة مع أفضلية نسبية لكلباء الذي كان أوفر هجوماً وأكثر إصراراً للوصول إلى مرمى ضيفه خورفكان، لكن دون أن يتمكن من تحقيق هدفه، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.