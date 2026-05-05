التعادل الإيجابي يفصل مواجهة عجمان والجزيرة في الدوري

تعادل عجمان وضيفه الجزيرة 1-1 مساء اليوم على ملعب إستاد راشد بن سعيد في افتتاح مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تميزت بالحماس والإثارة، وقدم خلالها الفريقان مستوى جيداً، ونجح عجمان في التقدم خلال اللقاء بالهدف الأول الذي حمل توقيع فيكتور هنريقو «ق 32»، وأدرك التعادل للجزيرة نجمه محمد النني «ق 4+45»، بالنتيجة رفع «البرتقالي» رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع «مؤقتاً»، ووصل الجزيرة إلى 41 نقطة في المركز الثالث بعد تعادل يعتبر خاسراً له في سباق الصراع على الفوز بالمركز الثالث.

بدأ الجزيرة اللقاء بصورة أفضل، فارضاً سيطرته على الكرة ومنتشراً بشكل جيد في أرجاء الملعب، لكن تفوقه لم يدم طويلاً، بعد أن نجح عجمان في تنظيم صفوفه واستعادة توازنه حتى أصبح الطرف الأفضل والأكثر خطورة من الناحية الهجومية، مهدراً عدة فرص سانحة، في وقت افتقد فيه الجزيرة الفعالية في اللمسة الأخيرة رغم محاولاته المتكررة، وبعد عدة هجمات نجح عجمان في ترجمة أفضليته بهدف التقدم عن طريق فيكتور هنريقو في الدقيقة 32، ورد الجزيرة عن طريق محمد النني بإدراك هدف التعادل في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، ارتفع نسق المباراة مع رغبة واضحة من الفريقين في حصد النقاط الثلاث، حيث بادر الجزيرة بالهجوم، لكنه واجه صعوبة في اختراق الدفاع، بينما اعتمد عجمان على الهجمات المرتدة مستفيداً من سرعة وليد أزارو دون أن ينجح في هز الشباك، وخلال الدقائق الأخيرة اشتعلت المواجهة بهجوم متبادل، دون أن تتغير النتيجة حتى صافرة النهاية.