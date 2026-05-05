«أبيض الناشئين» جاهز لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا غداً

يُدشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة مشواره في نهائيات بطولة كأس آسيا بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء «بتوقيت الإمارات»، على الملعب «ب» في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.



وقال المدرب الوطني ماجد سالم: «منتخبنا يدخل بطولة كأس آسيا المقامة بطموح كبير وإصرار واضح على تقديم مستويات تعكس العمل الذي قام به الفريق خلال الفترة الماضية».



وأضاف ماجد سالم: «تحضيراتنا سارت بصورة إيجابية، واللاعبون أظهروا شخصية مميزة طوال فترة الإعداد، وهذا يمنحنا ثقة كبيرة قبل انطلاق المنافسات، ندرك أن البداية دائماً تحمل أهمية خاصة، خصوصاً عندما تكون أمام منتخب قوي مثل كوريا الجنوبية، لكننا جاهزون للتحدي».



وتابع مدرب منتخبنا: «لاعبونا يدركون أهمية الانضباط والتركيز طوال دقائق المباراة، ومنتخبنا يضم مجموعة واعدة من اللاعبين القادرين على تقديم أداء ومستويات جيدة. هدفنا أن يكون منتخبنا حاضراً بقوة منذ الجولة الأولى، وأن يحقق نتائج تواكب الطموحات».