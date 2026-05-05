سلطان بن أحمد يشيد بإنجازات الفرق الرياضية في جامعة الشارقة



التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر الثلاثاء، لاعبي الفرق الرياضية في جامعة الشارقة أصحاب الإنجازات في بطولة الإمارات للألعاب الجامعية 2025 ـ 2026، وذلك في مبنى المنتدى الطلابي بالجامعة.



وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بالنتائج المتميزة التي حققتها الفرق الرياضية بالجامعة، موجهاً سموه شكره وتقديره للاعبين واللاعبات على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب، مؤكداً سموه أن هذه النجاحات الرياضية لا تقل أهمية عن الإنجازات الأكاديمية، معتبراً سموه اللاعبين سفراء للجامعة وخير من يمثلها في مختلف المحافل المحلية والدولية.



واستذكر سموه فترة دراسته الجامعية ومشاركته في الأنشطة الرياضية، مشيراً سموه إلى دورها في تعزيز العلاقات بين الطلبة وتعريفهم بزملائهم من مختلف التخصصات والكليات والجنسيات، مؤكداً سموه أن الرياضة تسهم في تقارب المجتمعات وتعزيز روح الألفة بينها، موصياً سموه اللاعبين بضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية والحرص على أن يكونوا قدوة يُحتذى بها، معبراً سموه عن فخره بما تحقق من إنجازات، ومتمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تعود بالنفع على اللاعب والجامعة.



من جانبه، ثمّن الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، جهود الطلبة وما حققوه من نتائج مشرفة تعكس مكانة الجامعة وتعزز حضورها بين الجامعات في المنافسات الرياضية، مؤكداً أن جامعة الشارقة لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية والبحثية فحسب، بل تحرص أيضاً على دعم التميز في مختلف المجالات، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في إثراء التجربة الطلابية وجعلها ممتدة الأثر في حياة الطالب.



وأضاف عجمي أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات الطلبة وصقل قدراتهم في مختلف المجالات، بما يمكنهم من تحقيق التفوق الشامل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نجاحهم على المستويين الشخصي والجماعي، متمنياً للجميع دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات.



وكانت فرق جامعة الشارقة قد حققت إنجازات رياضية في ختام منافسات بطولة الإمارات للألعاب الجامعية 2025 ـ 2026، على مستوى الألعاب الجماعية للبنين والبنات، حيث نجحت فرق الطلاب في انتزاع المراكز الأولى في منافسات كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بعد تقديم مستويات فنية رفيعة تفوقت بها على كافة الجامعات المشاركة.



وعلى مستوى فرق البنات، فقد توجت ببطولتي كرة السلة والكرة الطائرة، ما يؤكد الدور الريادي لجامعة الشارقة في دعم الرياضة النسائية وتهيئة السبل الكفيلة بتحقيق الريادة في مختلف المحافل.

كما توّجت جامعة الشارقة بدرع التفوق الرياضي العام وهي الدرع التي يمنحها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي التي تحصد أعلى عدد من النقاط في المجموع العام لكافة المسابقات. وتعد هذه الدرع تأكيداً على شمولية التميز الرياضي في الجامعة وتكامل العمل الإداري والفني في قطاع النشاط الرياضي.



وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة جامعة الشارقة وجهة رائدة ليس فقط على المستوى الأكاديمي والبحثي، بل كمركز رياضي يسهم في رفد المنتخبات الوطنية الإماراتية بالكوادر الشابة والمؤهلة.