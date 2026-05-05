وفاة المصري زامل هليل بعد 24 عاماً من العطاء مع الوصل



توفي المصري زامل هليل، لاعب النادي الإسماعيلي السابق ومدرب المراحل السنية بأكاديمية نادي الوصل، عن عمر يناهز 52 عاماً بعد علة مرضية، في خبر أحزن الوسط الرياضي وأصدقاء الراحل المقيم.



ونعت إدارة نادي الوصل الفقيد، الذي أفنى 24 عاماً في خدمة النادي منذ اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب، حيث واصل مسيرته في العمل الفني مع فرق المراحل السنية، وترك بصمة واضحة من خلال إخلاصه وتفانيه في تطوير المواهب بنادي الوصل، وكان الراحل محل تقدير ومحبة بين اللاعبين وزملائه، لما عرف عنه من أخلاق عالية وحضور إيجابي داخل وخارج الملعب.



وأسهم زامل هليل في صقل عدد من الأسماء التي شقت طريقها إلى الفريق الأول، من بينهم علي صالح قائد «الإمبراطور» ولاعب منتخبنا الوطني، ما يعكس دوره المؤثر في بناء قاعدة قوية للنادي وقدراته التدريبية التي اشتهر بها.



وفور إعلان وفاته، تفاعل العديد من الرياضيين مع الخبر، معربين عن حزنهم العميق، ومشيدين بعطائه خلال فترة عمله، ومقدمين التعازي إلى أسرته وإلى نادي الوصل والأسرة الرياضية.