منتخب الإمارات في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا 2027



تستعد القارة الآسيوية في الـ 9 من مايو الجاري، لواحد من أبرز الأحداث الكروية، مع اقتراب موعد القرعة النهائية لبطولة كأس آسيا المقررة في السعودية عام 2027، حيث تجرى القرعة في أجواء استثنائية تحتضنها قصر سلوى، أحد أبرز المعالم التاريخية في الدرعية، والواقع في ضواحي الرياض.



وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة عبر المنصات الرقمية الرسمية للاتحاد الآسيوي، وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخباً، تم حسم 23 منها بالفعل، فيما يبقى المقعد الأخير بين لبنان واليمن، عبر مواجهة فاصلة في 4 يونيو 2026.



وسيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في أبريل الماضي، على أن تقسم إلى ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتقدم المستوى الأول منتخب السعودية، بصفته الدولة المستضيفة، إلى جانب منتخبات قوية مثل اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا وأوزبكستان.



ويتواجد منتخب الإمارات ضمن منتخبات المستوى الثاني مع منتخبات قطر، العراق، الأردن، عُمان، وسوريا، وضم المستوى الثالث منتخبات البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام وطاجيكستان، وضم المستوى الرابع منتخبات قيرغيزستان، كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت، سنغافورة، ولبنان أو اليمن.



وتعد هذه النسخة الأولى التي تستضيفها السعودية في تاريخها، لتصبح الدولة السادسة عشرة التي تنظم البطولة، والرابعة فقط التي تستضيفها بعد التتويج بها سابقاً، بعد كوريا الجنوبية 1956 و1960، وإيران 1968 و1976، وقطر 2019 و2023.



ويسعى «الأخضر» لإضافة لقب رابع إلى خزائنه بعد أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجاز قد يجعله يتساوى مع اليابان كأكثر المنتخبات تتويجاً، ومنذ ظهوره الأول المظفر عام 1984، لم يغب منتخب «الصقور الخضراء» عن أي نسخة من البطولة القارية الكبرى، وستبدأ مشاركته الثانية عشرة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض بمباراة الافتتاح في 7 يناير 2027. ويعد هذا الملعب، الذي يتسع لـ72 ألف متفرج، الأكبر بين الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة، والتي تشمل أربعة ملاعب أخرى في العاصمة، وملعبين في جدة، وملعباً واحداً في الخبر.



ولا يخلو الأمر من وجوه مألوفة لعشاق كرة القدم الآسيوية في البطولة المقبلة، حيث شارك 20 من أصل 23 منتخباً مؤكداً في نسخة 2023، ومن بين هذه المنتخبات، يتشارك منتخبا إيران وكوريا الجنوبية الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في النهائيات برصيد 16 مشاركة.



أما المنتخبات الثلاثة المستثناة فهي كوريا الشمالية والكويت وسنغافورة، والتي كانت آخر مشاركاتها في أعوام 2019 و2015 و1984 على التوالي، وسيصبح العدد أربعة إذا تأهل اليمن، الذي شارك لأول مرة في عام 2019.



وكان التأهل لحظة تاريخية لسنغافورة على وجه الخصوص، حيث كانت مشاركتها الوحيدة السابقة كمنتخب مضيف عام 1984، ولذلك كان فوز الأسود الحاسم في نوفمبر الماضي، والذي ضمن لهم التأهل، بمثابة أول تأهل لهم بجدارة.