الجزيرة والوصل والوحدة تشعل معركة «ثالث الدوري»

تشتعل المنافسة بين الجزيرة والوصل والوحدة على الفوز بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حسم العين وشباب الأهلي صراع القمة مبكراً وقبل عدة جولات من ختام المنافسة، لتتحول الأنظار إلى معركة لا تقل إثارة بين الفرق الثلاثة على تحقيق الترتيب الثالث مع نهاية المنافسة والذي يعتبر الخيار الأفضل المتاح.



ويتربع الجزيرة على المركز الثالث حالياً برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الوصل صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، والوحدة خامس الترتيب بذات العدد من النقاط، الشي الذي يضع «فخر أبوظبي» تحت الضغط وخطر فقدان ترتيبه ويجعل كل الاحتمالات مفتوحة قبل بلوغ خط النهاية.



ومع تبقي ثلاث جولات فقط، يبدو الصراع مرشحاً للاشتعال حتى اللحظات الأخيرة، خاصة أن المواجهات المباشرة ستلعب دوراً حاسماً في تحديد صاحب المركز الثالث، حيث يملك كل فريق فرصة إقصاء منافسيه وتحقيق الهدف، في سباق لا يقبل أي تعثر.



وتشهد الجولة 24 مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف الوحدة نظيره الوصل مساء الأربعاء في لقاء فك الارتباط، حيث يسعى كل طرف لتحقيق فوز يمنحه الأفضلية ويضعه في موقع متقدم، حيث يضمن الفائز التقدم «مؤقتاً» في جدول الترتيب على منافسه مع إمكانية الوصول إلى المركز الثالث حال تعثر الجزيرة بالخسارة أو التعادل أمام مضيفه عجمان والذي يلتقيه غداً الثلاثاء في افتتاح مباريات الجولة.



وتتواصل الإثارة في الجولة 25 بمواجهة مرتقبة تجمع الجزيرة والوصل، في لقاء قد يكون مفصلياً في تحديد ملامح الترتيب، فيما يحل الوحدة ضيفاً على خورفكان في اختبار لا يخلو من التحدي، أما الجولة الأخيرة «26»، تحمل مواجهات حاسمة، حيث يلتقي الوحدة مع الظفرة، ويستضيف الجزيرة فريق بني ياس، بينما يواجه الوصل فريق كلباء، في جولة قد يسبقها حسم الصراع على المركز الثالث وذلك حسب نتائج الفرق المتنافسة في الجولتين المقبلتين، أو قد تشهد حسم الصراع حال استمر تقارب النقاط.