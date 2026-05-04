عجمان والجزيرة.. اختبار طموح الفوز وردة الفعل



يستضيف عجمان نظيره الجزيرة، مساء غدٍ الثلاثاء عند الساعة السادسة و5 دقائق، على إستاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة بين الفريقين.



ويدخل عجمان اللقاء بمعنويات عالية، عقب نجاحه في العودة إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية بفوزه على مضيفه الظفرة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، ويعزز طموحاته لمواصلة حصد النقاط وإسعاد جماهيره مع المحافظة على موقعه في جدول الترتيب، مستفيداً من الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.



في المقابل، يخوض الجزيرة المواجهة برصيد 39 نقطة في المركز الثالث، ويدخل اللقاء جريحاً بعد خسارته أمام النصر في الجولة السابقة، ما يدفعه للبحث عن ردة فعل قوية والعودة سريعاً إلى طريق الانتصارات، واستعادة توازنه في توقيت حاسم من عمر المنافسة.



وأكمل الفريقان تحضيراتهما للمباراة، التي يُتوقع أن تأتي قوية ومفتوحة في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد أن أمن «البرتقالي» موقفه في المنافسة مع رغبته في مواصلة نتائجه الجيدة، بينما يطمح «فخر أبوظبي» لتجاوز عثرة الجولة الماضية والظهور بصورة أفضل وكسب النقاط لإنهاء المنافسة في المركز الثالث.



وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل تقارب مستويات الأداء والدوافع المختلفة، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة، مع توقعات بصراع قوي حتى صافرة النهاية.